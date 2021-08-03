Как на юге России наладить систему "поле-прилавок" без посредников

Одним из действенных способов сделать цену на продукты более доступной для населения станет отмена установленного 30 лет назад запрета на торговлю с поля. Фермеры смогут продавать выращенную продукцию в своих хозяйствах напрямую, минуя посредников. И на такую конкуренцию вынуждены будут отреагировать сетевые магазины, работающие с крупными оптовиками.

- Поддержим наших фермеров и сельскохозяйственные кооперативы, снимем для них запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях, - призвал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий законопроект уже рассматривается в Думе.

Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Ростовской области Александр Родин, торговля с поля развита практически во всем мире.

- Я часто бываю за рубежом и вижу, что фермеры не просто продают свою продукцию с полей. Там при фермах есть маленькие магазинчики, ресторанчики и регулярно проходят тематические праздники. Например, в День картошки для гостей готовятся блюда из картофеля. И это пользуется большой популярностью. У каждого хозяйства имеется круг постоянных покупателей. Зачастую фермер и его клиенты общаются как одна большая семья. И если фермер заинтересован в клиентах, он предлагает им товар по доступной цене, - рассказывает Александр Родин.

По словам экспертов, российские фермеры пока в основном продают свою продукцию через оптовиков. При этом зачастую по минимальной цене.

- Мы выращиваем лук и картофель, который сейчас продаем оптовикам по 13 рублей. Конечно, я положительно отношусь к идее торговли с поля. Она значительно сэкономит силы, время, сократит издержки на транспорт и отгрузку. Мы готовы торговать так хоть с завтрашнего дня, - говорит донской фермер Сергей Дигай.

Специалисты отмечают, что фермеры также пытаются организовать продажи через интернет. Но пока далеко не у всех получается совместить работу на земле с электронной коммерцией. Кроме того, имеется возможность вести придорожную торговлю. Например, в Краснодарском крае под эгидой АККОР работают небольшие рынки, где фермер может реализовывать свою продукцию. А вот прямой путь к полкам супермаркета для нее, увы, закрыт.

- Фермерская продукция напрямую туда не попадает. Во всяком случае, мне такие факты не известны. Если выбросить из логистической цепочки оптовиков и продавать, например, картошку напрямую потребителю, она окажется процентов на 30 дешевле, - подчеркивает Александр Родин.

- Как эксперт по ценообразованию, я знаю разницу между оптовой ценой на овощи и ценой в ретейле. Недавно я обзванивал крупных оптовиков и выяснил, что цена на лук у них составляет 16 рублей за килограмм, на капусту - до 28, на морковь - до 20. Сейчас сложно требовать снижения цен на овощи в розничных сетях. Но повлиять на них, создав конкуренцию, реально. Для этого надо дать возможность производителям торговать с поля, как это было в СССР. А покупатели смогут выбирать, ехать за продуктами к производителю или переплачивать в магазине возле дома. Но важно, чтобы вновь не появились перекупщики, которые уже с накруткой станут продавать сельхозпродукцию с соседнего поля, - считает советник президента ТПП Ростовской области Юрий Корнюш.

Эксперты отмечают, что сейчас в России разрабатывается новая аграрная политика. В частности, поднимается вопрос развития сельских территорий.

- Крупный бизнес свою задачу выполнил, накормил страну и вывел российскую продукцию за рубеж. Теперь нужно развивать малый бизнес, чтобы сохранить небольшие населенные пункты. По официальным данным, у нас уже 20 тысяч деревень осталось без населения. На самом деле их гораздо больше, поскольку это данные переписи 2010 года. В среднем сейчас умирает примерно три деревни в день. И возможность торговать своей продукцией с поля - один из способов решить эту проблему. Но когда фермеры реально получат такую возможность, пока сказать сложно. Закон о строительстве дома на фермерском участке, например, принимался 10 лет, - говорит Александр Родин.

- И в царской России, и в СССР горожане приезжали к крестьянам, чтобы купить у них продукцию с поля. Не вижу ничего плохого в том, чтобы продавать фрукты и овощи там, где они выросли. Тем более для многих важно увидеть условия, в которых выращивается фермерская продукция или просто показать ребенку, как растет арбуз или дыня. Я бы даже предложил дополнить эту инициативу разрешением продавать овощи и фрукты, выращенные в регионе, возле магазинов "Магнит" и "Пятерочка". Такая конкуренция всем пойдет на пользу. Сейчас сети диктуют свои правила, и там не всегда заинтересованы в том, чтобы местная продукция была представлена на полке. А торговля с поля позволит сельхозпроизводителям стать независимыми от ретейла. Но она не должна быть жестко зарегулирована, - предупреждает председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Колхоз "Советинский" Неклиновского района Андрей Журавлев.

Впрочем, специалисты считают, что поддерживать фермеров следует не только правом торговли с поля. Им нужно как минимум компенсировать расходы на удобрения, которые из-за роста цен увеличились в два раза. На это, кстати, могут пойти средства, полученные государством за вывоз зерна за границу.

- Вообще, дикий рынок должен закончиться. И не надо думать, что на Западе цены не регулируются, это не так, - подчеркивает Александр Родин. .

Комментарий

Петр Емельянов, глава фермерского предприятия "Емельянов и К", заместитель председателя Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Краснодарского края:

- Разве трудно было предвидеть, чем может закончиться безудержное расширение торговых сетей, да еще и с зарубежными хозяевами? Разве трудно было понять, что нельзя делать ставку на агрохолдинги и при этом не замечать фермеров? Ведь именно такая ставка стала причиной исчезновения десятков тысяч деревень. А поощряемое и подавившее всякую конкуренцию расширение торговых сетей привело к неоправданному росту цен.

Вице-спикер Госдумы, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев привел такие цифры: наценка на картофель в сетях составляет около 165 процентов, на морковь - 350, на белокочанную капусту - 215.

Правительство пытается снизить цены на сельхозпродукцию. Вот предлагается разрешить фермерам реализовывать ее прямо с поля, организовать ярмарки и таким образом устранить посредников. Кому-то из фермеров это поможет, но проблему не решит. Не способен фермер одновременно заниматься и производством, и торговлей. Здесь нужна кооперация.

Если мы говорим, что работаем в рыночных условиях, то и методы воздействия на рынок не должны ограничиваться административными. Есть только один путь к снижению цен в рыночных условиях: ужесточение конкуренции. И нужно прекратить кулуарное принятие значимых для производителей сельскохозяйственной продукции решений.

Первое, что следует сделать, - признать, что безапелляционная поддержка агрохолдингов в ущерб малым формам хозяйствования на земле была ошибкой. Нужно увеличить финансовую поддержку фермеров. Надо также признать, что дальнейший рост земельных площадей агрохолдингов, кроме напряжения, обществу ничего не приносит, и пора этот процесс ограничить, а лучше обратить вспять. Фермеры проигрывают в конкуренции агрохолдингам из-за того, что не имеют доступа к льготному финансированию, к современной технике и технологиям. Государство должно исправить эту ситуацию. Нужно провести кооперацию фермеров и помочь кооперативам приобрести современную технику, технологии, цеха переработки.