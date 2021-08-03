КФУ превратит оливу в новый крымский бренд

В теплицах инновационного "Агрополиса" Крымского федерального университета высадили первые 500 экспериментальных саженцев оливы. В рамках нацпроекта "Наука" вуз планируется наладить полный цикл производства - от выращивания в биолаборатории безвирусных саженцев до производства оливкового масла.

Несмотря на жаркий крымский климат, здесь никто никогда не пытался выращивать оливки для производства масла - только в декоративных целях. Эти деревья встречаются в парках, к примеру, в Партените - скорее как пример ботанического разнообразия. А самая большая оливковая роща в Крыму произрастает в Никитском ботаническом саду.

Сегодня в лабораториях Центра опережающего научно-технологического производства КФУ обрабатывают от вирусов и клонируют будущий посадочный материал, укореняют черенки в четырех специальных вегетационных боксах, рассчитанных примерно на 1000 саженцев каждый. Дальше их пересаживают в теплицы с проложенной тепломагистралью, где ближе к концу 2021 года появится настоящий оливковый сад из 2000 деревьев.

Пока ученые наблюдают за ростом первых 500 экспериментальных саженцев. Температура в теплице - плюс 46, работает капельный полив. В результате деревья выросли до 85-90 сантиметров. Первые два года сад будет обрабатываться вручную, затем - механизированно.

- Все сады и теплицы оцифрованы. У нас каждое дерево, каждый саженец имеет свой паспорт, медицинскую карточку, GPS-координаты. Все данные, которые вносит агроном, затем обрабатывает собственный сервер, - рассказывает Михаил Сергеев, проректор по внешним связям КФУ.

Ученые уже создали полную опытную цепочку промышленного производства: от выращивания черенка до получения масла путем холодного отжима. Задача - превратить первые достижения науки в эффективную и прибыльную технологию.

- Для промышленного садоводства необходимо засадить оливами минимум два-три гектара, что мы и планируем сделать, - объясняет Михаил Сергеев. - Если получим хороший урожай сорта, мы его клонируем и получим полноценный "маточник" для черенкования. О возможной урожайности пока говорить рано: за границей собирают по 10-12 тонн оливок с гектара. В Крыму же будем получать в лучшем случае три-четыре тонны. Надо найти сорт и технологию, чтобы сделать выращивание оливок выгодным для наших предпринимателей.

Олива оказалась довольно прихотливой культурой для промышленного выращивания. Чтобы укоренился саженец, требуются стабильные плюс 24 градуса и 100-процентная влажность воздуха, специальный гормон и освещение. С этой целью ученые и разработали вегетационные боксы. В них растение дает развитую корневую систему и выпускает листья и ветки уже через 1,5 месяца. Чтобы спровоцировать такой интенсивный рост оливы - от природы неторопливого растения, дающего корни лишь через несколько лет после посадки - ученые создают для черенков стрессовые условия. Высокая температура и минимальная влажность. "Шокированные" черенки пытаются выжить и просыпаются всеми почками и корешками. А уже затем развиваются в полном комфорте.

Для быстрого механизированного обслуживания сада с минимальными затратами, чтобы комбайны могли собирать урожай без лишних потерь, деревья должны быть в нем как на подбор - одинаковой высоты и с одинаково сформированной кроной. Для этого их и клонируют в специальной лаборатории.

- Саженцы берем с террас в Форосе, где у нас растут сто деревьев сорта Никитский, - рассказывает Лавр Крюков, заведующий лабораторией микроклонального размножения растений КФУ им. Вернадского. - Мы выбираем внешне самое здоровое, самое крупное растение - это называется клоновая селекция. Плюс перспективные формы нам привозят коллеги-коллекционеры из Израиля и Иордании. И мы их должны "разогнать".

В лаборатории клонируемый посадочный материал проверяют на вирусы с помощью ПЦР-тестирования и оздоравливают жидким азотом. В другой лаборатории - хроматографии - проводят заключительный этап исследований уже готового продукта - оливкового масла.

- Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии мы определяем сумму ненасыщенных и насыщенных жирных кислот, в том числе содержание олеиновой кислоты. По этим показателям наше крымское масло сопоставимо с лучшими мировыми марками, - говорит руководитель лаборатории Дмитрий Ермолин.

На нынешнем - пока экспериментальном этапе производства - ученые планируют на участке рядом с лабораторией в Форосе высадить оливковые деревья на двух гектарах - там поместятся еще около 6000 саженцев.

- Мы сейчас производим укорененный черенок, и пока это еще не полноценный саженец, - объясняет Михаил Сергеев. - К следующему году мы уже будем готовы назвать себестоимость и рыночную цену готового саженца. Но пока его себестоимость колоссальная, потому что это прототип. Однако мы уверены, что к середине 2022 года у нас сформируется технология полупромышленного производства, и мы предложим ее рынку. Думаю, что спрос будет достаточный, и работой на год-два мы точно загрузимся - хотя бы для обеспечения потребностей небольшого локального производства.

Перспективы

Выращивать оливы для получения масла в Крыму в естественных условиях - без теплиц - можно только на ЮБК. Учитывая запредельную стоимость и дефицит земли в этом районе полуострова, ученые и не мечтают о средиземноморских пейзажах с обширными оливковыми рощами. Но саженцы могут приобретать частные хозяйства (для своих придомовых территорий), небольшие фермерские предприятия, парки, отели. А когда высаженных плодоносящих деревьев наберется в регионе 10-30 тысяч штук, можно будет говорить о перспективах отжима масла.

Университет вовсе не позиционирует себя как продавца саженцев оливковых деревьев. Задача ученых - обеспечить разработку технологии их производства. Тиражированием и реализацией должен заниматься агробизнес, у которого будет необходимая научная база для создания питомников.

Уже есть и некоторые расчеты эффективности посадки оливковых деревьев. Один литр масла потребует 10 килограмм плодов. Первые плоды саженцы начинают приносить на третий год жизни. Сад в возрасте четырех-пяти лет выйдет на положительное сальдо, а через восемь-девять лет наступит период возврата вложенных средств. Стоимость и качество крымского оливкового масла будут сопоставимы с ценой и характеристиками масла от крупных признанных производителей, чью продукцию, к сожалению, почти не встретишь на прилавках масс-маркетов.

- Я думаю, мы достаточно скоро дождемся того времени, когда в наших отелях и ресторанах появится крымское оливковое масло. Уже сейчас есть крупные игроки с достаточным капиталом и земельными участками, чтобы хотя бы в качестве хобби начать выращивать оливы и создавать небольшие предприятия для локального производства масла, - уверен Михаил Сергеев.