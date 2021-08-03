Курорты Кубани с начала года посетили 9,5 миллиона туристов

С начала года Краснодарский край посетили свыше 9,5 миллиона туристов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как отметил вице-губернатор региона Александр Руппель, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на семь процентов больше, чем за этот срок в 2019-м.

По словам чиновника, несмотря на самые негативные прогнозы от туроператоров, количество отдыхающих на местных курортах продолжает расти. В июле Краснодарский край принял 3,4 миллиона туристов. Снижение количества бронирований на август не превышает 20 процентов, а на сентябрь составит до 10 процентов.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, на Кубани работают более 10 тысяч средств размещения, которые единовременно способны принять около 600 тысяч отдыхающих. По состоянию на 1 августа загрузка объектов на Черноморском и Азовском побережье составила около 82 процента, в степной и предгорной зонах - 44 процента.