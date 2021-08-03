МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

С четвертого по шестое августа на большей территории Кубани (также и в столице - Краснодаре) ожидается пожароопасность 4-го и 5-го класса. Во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности в регионе.

По информации пресс-службы ведомства, в эти три дня вероятны чрезвычайные ситуации, связанные с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах. При этом существует вероятность возникновения пожаров в лесу и на сельскохозяйственных угодьях, возгорание и увеличение площадей ландшафтных пожаров.

В связи со складывающейся обстановкой ГУ МЧС России по краю напоминает жителям и гостям региона (сейчас на курортах Кубани отдыхают многие сотни тысяч гостей со всей страны) о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, ведь столбик термометра достигнет 40 градусов по Цельсию. Особенно речь касается тех, кто окажется в лесах. Им запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев; при этом разводить костер необходимо лишь на открытых площадках. А заметив начинающийся пожар, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество, либо администрацию сельского поселения.

Спасатели также советуют избегать воздействия повышенной температуры и носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Между тем

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края о необходимости соблюдения мер безопасности!

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- "101" - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.