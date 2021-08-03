МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

Новости

Маркетплейсы предложили собрать ребенка в школу за 2 тысячи рублей 11:23
Премьеру "Венома 2" перенесли, "Человек-паук 3" тоже под вопросом 11:21
На северо-западе Колумбии непривитым запретили выходить из дома 11:17
Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей 11:11
В Москве школьница отравилась неизвестным веществом 11:08
Умер создатель "Андреевского флага" Геннадий Гуревич 11:05
Грузинский легкоатлет Абрамян сдал положительный допинг-тест на ОИ-2020 10:57
Жителей Екатеринбурга будут судить за кражу сахара на 66,8 млн рублей 10:48
"Лента" завершила сделку по покупке супермаркетов "Билла Россия" 10:45
Опубликована расширенная деловая программа ВЭФ 10:45
Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 75-летием 10:33
Всех жителей Уханя экстренно проверят на COVID-19 10:21
Исследователи связали оценки в школе с готовностью вакцинироваться 10:06
Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн 10:02
Lancet опубликовал новые исследования о постковидном синдроме 09:59
В Екатеринбурге сел пассажирский самолет с отказавшей гидравликой 09:55
Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 09:49
Рубрика: Общество

МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности на Кубани

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

С четвертого по шестое августа на большей территории Кубани (также и в столице - Краснодаре) ожидается пожароопасность 4-го и 5-го класса. Во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю выпустило предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности в регионе.

Фото: iStock
В Ставропольском крае пообещали 40-градусную жару в августе

По информации пресс-службы ведомства, в эти три дня вероятны чрезвычайные ситуации, связанные с увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах. При этом существует вероятность возникновения пожаров в лесу и на сельскохозяйственных угодьях, возгорание и увеличение площадей ландшафтных пожаров.

В связи со складывающейся обстановкой ГУ МЧС России по краю напоминает жителям и гостям региона (сейчас на курортах Кубани отдыхают многие сотни тысяч гостей со всей страны) о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, ведь столбик термометра достигнет 40 градусов по Цельсию. Особенно речь касается тех, кто окажется в лесах. Им запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев; при этом разводить костер необходимо лишь на открытых площадках. А заметив начинающийся пожар, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество, либо администрацию сельского поселения.

Спасатели также советуют избегать воздействия повышенной температуры и носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором.

Между тем

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание жителей и гостей края о необходимости соблюдения мер безопасности!

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

- "101" - единый номер пожарных и спасателей;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел