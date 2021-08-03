На Кубани подростка ударило током на крыше вагона грузового поезда

Следователи организовали доследственную проверку по факту травмирования несовершеннолетнего мальчика электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел в понедельник на станции Кавказской СКЖД. 15-летний учащийся одной из школ Кропоткина взобрался на вагон грузового поезда, где получил удар электрическим током контактной сети. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте осмотрели место происшествия и поезд. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.