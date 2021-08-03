На Кубани спасли пациента со 100-процентным поражением легких

На Кубани врачи краевой клинической больницы №2 спасли 54-летнего больного коронавирусной инфекцией, у которого были на 100 процентов поражены легкие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он также разместил письмо пациента с благодарностью врачам. Житель Кропоткина сообщил, что поступил в больницу 1 марта 2021 года в очень тяжелом состоянии. У него, помимо COVID-19, была еще пневмония. Мужчину сразу же поместили в отделение анестезиологии и реанимации №2 (АРО-2), где он провел 58 дней. В общей сложности лечение заняло 102 дня.

- Во время пребывания в АРО-2 я был окружен вниманием и заботой всего медицинского персонала, который круглосуточно боролся за мою жизнь. К счастью, мы победили, - написал пациент.

Он выразил благодарность заместителю главного врача лечебной части Сергею Синькову, заведующему АРО-2 Олегу Высоцкому, лечащему врачу Ольге Циплугиной, а также медсестрам и санитаркам.

- Врачи совершили настоящее чудо. Мужчину выписали 11 июня, и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни, - сообщил Вениамин Кондратьев. - Во вторую реанимацию поступают самые тяжелые пациенты. Их выхаживают 20 врачей и 30 медсестер. За время пандемии они спасли тысячи жизней... Искренне благодарен всем нашим медикам, которые сегодня трудятся в ковидных госпиталях.