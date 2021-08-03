На оздоровление реки Дон потратят более 100 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило план оздоровления Дона. На работы до 2030 года планируется направить более 100 миллиардов рублей. Предполагается, в частности, построить Багаевский гидроузел, который должен обеспечить более экономное использование водных ресурсов и при этом гарантировать подачу воды в достаточных объемах к Новочеркасской ГРЭС. На строительство гидросооружения собираются потратить 29 миллиардов рублей.

В три этапа пройдет реконструкция Донского магистрального канала, что позволит снизить потери воды. Предусмотрено масштабное строительство и ремонт очистных сооружений на сумму более 40 миллиардов рублей. Придется расчистить донские притоки, провести капремонт гидротехнических сооружений, модернизировать Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструировать центр аквакультуры "Взморье", а со временем, возможно, проложить специальный рыбоходный канал. Все это улучшит состояние бассейна Дона, сохранит его экосистему и биологическое разнообразие.

- В Ростовской области водой из Дона пользуются 2,5 миллиона жителей. Шесть отраслей экономики зависят от реки, - подчеркнул губернатор региона Василий Голубев.

Как отметили в правительстве Волгоградской области, некоторые предложения региона вошли в план оздоровления Дона. Например, расчистка русел 16 рек протяженностью 228 километров, которые являются частью Донского бассейна и протекают в Волгоградской области, выпуск в водоемы так называемых рыб-мелиораторов (белого толстолобика, сазана, вырезуба), а также строительство и реконструкция очистных сооружений в Михайловке, Суровикине и Петровом Вале.

- Оздоровление бассейна Дона позволит сократить объем загрязненных сточных вод в два раза, восстановить водные объекты, привести в надлежащее состояние водоохранные зоны, построить и модернизировать очистные сооружения ЖКХ, - уверен председатель комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области Виктория Романова.

Между тем в Волго-Ахтубинской пойме тоже началась экологическая реабилитация двух ериков, Дудак и Дудаченок, а также системы озер Большая и Малая Невидимки. Всего до конца года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" планируется восстановить водоемы на 155 гектарах. Например, речка Дудак почти полностью пересохла и заросла. Ее нужно расчищать. Сначала здесь построили дамбу и убрали растительность, а сейчас идет выемка грунта. Ориентировочная стоимость работ - более 79 миллионов рублей.

Также планируется прорыть специальный канал, по которому Ахтуба получит воду из Волги. По информации облкомприроды, строительство водопропускных сооружений повысит качество жизни восьми тысяч человек в населенных пунктах Среднеахтубинского района.

Этой весной максимальный сброс воды через Волжскую ГЭС составил 25 тысяч кубометров в секунду в течение пяти дней. Экологи отмечают, что поступившей в пойму воды достаточно для нормального фунцкционирования системы. Главная задача - сдержать напор с помощью гидротехнических сооружений. Например, переливная плотина возле хутора Невидимка стоимостью 160 миллионов рублей не выдержала половодья.

Экологической реабилитацией междуречья в регионе стали заниматься только в последние годы. Углубительные работы провели на 45 километрах русел. Уже израсходовано более миллиарда рублей. Это позволило спасти от зарастания 35 ериков и озер. А до 2024 в рамках нацпроекта "Экология" в регионе должны восстановить 93 водоема.

Прямая речь

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:

От поддержания равновесия экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона зависит обеспечение водой миллионов граждан, работа сельскохозяйственных и промышленных предприятия, крупнейших объектов энергетики, сохранение водных биоресурсов, рыболовство, судоходство. В конечном итоге от сохранения экосистемы зависит социально-экономическое развитие регионов.