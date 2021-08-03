На оздоровление реки Дон потратят более 100 миллиардов рублей

Новости

Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
Мошенники нашли способ, как шантажировать "троллящих" их россиян 08:40
В Москве открываются бахчевые развалы 08:22
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий 08:08
Столица Нигерии может стать непригодной для проживания из-за изменения климата 07:52
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию 07:51
Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому" 07:45
Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции 07:36
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия 07:25
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке 07:22
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат 07:15
В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года 07:07
Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м 07:05
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 07:02
Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США 07:00
В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Нужен ли России новый праздник - День отца
Нужен ли России новый праздник - День отца
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 08:59

На оздоровление реки Дон потратят более 100 миллиардов рублей

Текст: Руслан Мельников, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 173(8524)
Правительство РФ утвердило план оздоровления Дона. На работы до 2030 года планируется направить более 100 миллиардов рублей. Предполагается, в частности, построить Багаевский гидроузел, который должен обеспечить более экономное использование водных ресурсов и при этом гарантировать подачу воды в достаточных объемах к Новочеркасской ГРЭС. На строительство гидросооружения собираются потратить 29 миллиардов рублей.

В три этапа пройдет реконструкция Донского магистрального канала, что позволит снизить потери воды. Предусмотрено масштабное строительство и ремонт очистных сооружений на сумму более 40 миллиардов рублей. Придется расчистить донские притоки, провести капремонт гидротехнических сооружений, модернизировать Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструировать центр аквакультуры "Взморье", а со временем, возможно, проложить специальный рыбоходный канал. Все это улучшит состояние бассейна Дона, сохранит его экосистему и биологическое разнообразие.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Экологи рассказали, как правильно утилизировать одноразовые мангалы

- В Ростовской области водой из Дона пользуются 2,5 миллиона жителей. Шесть отраслей экономики зависят от реки, - подчеркнул губернатор региона Василий Голубев.

Как отметили в правительстве Волгоградской области, некоторые предложения региона вошли в план оздоровления Дона. Например, расчистка русел 16 рек протяженностью 228 километров, которые являются частью Донского бассейна и протекают в Волгоградской области, выпуск в водоемы так называемых рыб-мелиораторов (белого толстолобика, сазана, вырезуба), а также строительство и реконструкция очистных сооружений в Михайловке, Суровикине и Петровом Вале.

- Оздоровление бассейна Дона позволит сократить объем загрязненных сточных вод в два раза, восстановить водные объекты, привести в надлежащее состояние водоохранные зоны, построить и модернизировать очистные сооружения ЖКХ, - уверен председатель комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области Виктория Романова.

Между тем в Волго-Ахтубинской пойме тоже началась экологическая реабилитация двух ериков, Дудак и Дудаченок, а также системы озер Большая и Малая Невидимки. Всего до конца года в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" планируется восстановить водоемы на 155 гектарах. Например, речка Дудак почти полностью пересохла и заросла. Ее нужно расчищать. Сначала здесь построили дамбу и убрали растительность, а сейчас идет выемка грунта. Ориентировочная стоимость работ - более 79 миллионов рублей.

Фото: Илья Изотов/РГ
В Крыму усилят защиту особо охраняемых природных территорий

Также планируется прорыть специальный канал, по которому Ахтуба получит воду из Волги. По информации облкомприроды, строительство водопропускных сооружений повысит качество жизни восьми тысяч человек в населенных пунктах Среднеахтубинского района.

Этой весной максимальный сброс воды через Волжскую ГЭС составил 25 тысяч кубометров в секунду в течение пяти дней. Экологи отмечают, что поступившей в пойму воды достаточно для нормального фунцкционирования системы. Главная задача - сдержать напор с помощью гидротехнических сооружений. Например, переливная плотина возле хутора Невидимка стоимостью 160 миллионов рублей не выдержала половодья.

Экологической реабилитацией междуречья в регионе стали заниматься только в последние годы. Углубительные работы провели на 45 километрах русел. Уже израсходовано более миллиарда рублей. Это позволило спасти от зарастания 35 ериков и озер. А до 2024 в рамках нацпроекта "Экология" в регионе должны восстановить 93 водоема.

Прямая речь

Василий Голубев, губернатор Ростовской области:

От поддержания равновесия экосистемы Цимлянского водохранилища и нижнего Дона зависит обеспечение водой миллионов граждан, работа сельскохозяйственных и промышленных предприятия, крупнейших объектов энергетики, сохранение водных биоресурсов, рыболовство, судоходство. В конечном итоге от сохранения экосистемы зависит социально-экономическое развитие регионов.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"