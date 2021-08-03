Почему в крымских супермаркетах мало местных овощей

По оценке заместителя председателя Совета министров РК - министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, республика обеспечивает себя овощами на 50 процентов, остальные завозят из разных регионов РФ. Парадоксальная ситуация: местные торговые сети продают овощи из других регионов РФ, а крымские фермеры реализуют свою продукцию в супермаркетах на материке. Почему крымские сельхозпроизводители и представители торговли не могут наладить сотрудничество, выясняла корреспондент "РГ".

В Крыму лидеры по выращиванию овощей - Джанкойский (1560 гектаров), Красноперекопский (1100 гектаров), Красногвардейский (900 гектаров) и Кировский (500 гектаров) районы. Производители готовы расширять площади, но для этого они должны быть уверены в реализации товара. Минсельхоз и Минпромышленности РК всеми силами пытаются помочь фермерам найти новые рынки сбыта и наладить диалог с владельцами торговых сетей. Но у сторон много претензий друг к другу.

- Все крупные торговые сети готовы напрямую работать с сельхозтоваропроизводителями. Мы подготовили план исключения посреднических организаций между торговыми сетями и фермерскими хозяйствами, - рассказал министр промышленной политики РК Александр Трянов.

Сейчас немногие фермеры поставляют продукцию в супермаркеты напрямую, чаще всего сельхозпроизводители работают через посредников. И эта схема устраивает стороны.

Менеджер по закупкам овощей и фруктов торговой сети "Яблоко" Ольга Гусева отмечает, что они заинтересованы в работе с местными производителями, но есть определенные сложности. В частности, супермаркеты не могут сотрудничать с неплательщиками НДС. Но самое главное - это вопросы логистики, качества продукции и ценообразования. Зачастую в торговых сетях хотят, чтобы аграрии организовали доставку продукции, но не все могут оказать такую услугу и поэтому предлагают самовывоз.

- У нас нет своего транспорта в достаточном количестве, чтобы самим забирать товар с полей, и нет людей, которые занимались бы его сортировкой. А посредники сами привозят и сортируют. Как бы нам ни хотелось работать с местными производителями, но решающие факторы - это цена и качество. Если поставщики с материка предлагают нам лучшую цену и качество, то мы выберем их. Часто они предлагают цены ниже, чем крымские поставщики, - говорит Ольга Гусева.

При этом она отмечает, что торговая сеть работает с крымскими производителями, но только с теми, в качестве продукции которых уверены.

Представители гипермаркета "Ашан" согласны с точкой зрения коллеги. И подтверждают, что готовы реализовывать крымские овощи, но только если у них будет конкурентная стоимость.

В свою очередь крымские овощеводы поясняют высокую себестоимость продукции рядом причин, в том числе дефицитом воды, дорогими удобрениями и горюче-смазочными материалами, стоимость которых выше, чем на материковой части РФ. У многих производителей нет хранилищ, поэтому они вынуждены продавать все овощи на материк - там их закладывают на хранение, а потом они, как ни парадоксально, возвращаются в Крым, но уже совсем по другим ценам.

А в этом году неприятный сюрприз фермерам преподнесла погода: 18 тысяч гектаров, в том числе и площади под овощными культурами в разных районах Крыма, подтопили сильные дожди, а урожай местами побил град.

Производительность Крымской овощной фабрики - около 2,5 тысячи тонн томатов в год. По словам генерального директора Алибека Царикаева, чтобы выполнить все условия для сохранения качества посевных полей и экономии воды и вырастить на 40 гектарах овощи, предприятие ежегодно тратит около пяти миллионов рублей.

- Чтобы удешевить производство, хозяйствам нужны свои питомники, где будут выращивать рассаду, а возведение таких объектов обходится недешево. Мы начали строительство в прошлом году, за это время значительно подорожали стройматериалы и металл, не хватает тех денег, которые мы выделили на эти цели, - рассказывает Алибек Царикаев.

От своих планов предприятие не отказывается, но сроки его выполнения сдвигаются.

- Мы такой комплекс строим не только для себя, приобретать рассаду смогут и другие производители, - говорит Царикаев.

По его словам, Крымская овощная фабрика в основном поставляет свою продукцию - томаты, ялтинский лук и пекинскую капусту - в торговые сети на материк. Условия сотрудничества стороны устраивают. А вот в Крыму работают только с несколькими торговыми сетями и несколькими десятками частников, которые реализуют продукцию в небольших торговых точках.

По словам фермеров, сейчас в Крыму оптовые цены на овощи ниже себестоимости производства - 16-23 рублей за килограмм. Например, томаты высшего сорта фермеры продают по 20 рублей за кило. Для многих эта цена неприемлема, поэтому они везут свой товар на материк.

Индивидуальный предприниматель Керим Челебиев из Джанкойского района выращивает овощи на 250 гектарах. Говорит, что с реализацией проблем нет - вывозит продукцию за пределы Крыма, участвует в ярмарках, и тут продает - на оптовом рынке "Привоз".

- Малый бизнес пугают договоры, которые надо заключать с торговыми сетями, там прописывается, какой объем продукции и по какой цене нужно поставить. А в сельском хозяйстве бывают разные ситуации. Например, в этом году в моем хозяйстве практически полностью из-за града уничтожен урожай томатов, картофеля, репчатого и ялтинского лука. Я не смог бы выполнить условия договора. Поэтому производители вынуждены работать с перекупщиками - они приезжают на поле, забирают товар и сразу же рассчитываются за него, - говорит Керим Челебиев.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Данюк продает овощи только бюджетным учреждениям - детским садам, школам, организациям сферы здравоохранения. С торговыми сетями он не работает.

- Для сельхозпроизводителей важно планирование. С торговыми сетями не удается заключить долгосрочные договоры. Если сеть найдет продукцию дешевле, они от нас откажутся. А в бюджетной сфере таких проблем нет, - говорит Сергей Данюк.

Томаты крупнейшего тепличного комплекса в Белогорском районе на стол крымчан вообще не попадают, весь товар уходит на материк. Почему так? Представитель компании разводит руками и говорит, что сотрудничать с местными торговыми сетями не получается, в своих подходах и работе они значительно отстают от материковых.