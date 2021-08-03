"Россети Юг" приняли на баланс 80 километров линий электропередачи

Компания "Россети Юг" в первом полугодии текущего года приняла на баланс почти 80 километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) и комплектные трансформаторные подстанции (КТП) общей мощностью 33 МВА.

До конца года планируется консолидировать еще порядка 9,5 километров ВЛ, а также КТП мощностью более 8 МВА.

Наибольший объем работ выполнен в Ростовской области. Здесь принято на баланс свыше 75 километров ВЛ и КТП мощностью 31,7 МВА. Значительную часть данного имущества (более 60 километров линий и КТП на 30,8 МВА), принадлежавшую старому аэропорту в Ростове-на-Дону, компания взяла во временное пользование. Это позволило расширить рынок услуг и создать единое электросетевое пространство и центр ответственности за качественное и надежное электроснабжение потребителей.

Остальное приобретенное имущество - это бесхозяйные сети, расположенные на территории садовых товариществ Родионово-Несветайского, Мясниковского и Аксайского районов.

На территории Астраханской области в первом полугодии "Россети Юг" консолидировали свыше 3 километров ВЛ, владельцами которых были физические лица, и КТП общей мощностью 1,2 МВА.

В Волгоградской области компания приняла на баланс оборудование садового товарищества.

Необходимость консолидации электросетевых объектов обусловлена разными причинами. Одна из них - значительные потребительские нагрузки частных электрических сетей при недостаточном техническом обслуживании. В случае вывода их из схемы электроснабжения возрастает нагрузка на сети компании. В результате растут потери и снижается качество электроэнергии.

Кроме того, изношенное оборудование и не обслуживаемые вовремя сети становятся причиной сбоев в энергоснабжении потребителей, несут угрозу поражения током.

Напомним, в 2020 году "Россети Юг" приобрели ВЛ протяженностью 193 километров и КТП мощностью 19,9 МВА. Кроме того, на основании права временного пользования и владения было консолидировано почти 406 километров ВЛ и КТП мощностью 311,4 МВА с учетом действующих договоров.