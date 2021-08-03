"Россети Юг" приняли на баланс 80 километров линий электропередачи

Новости

Маркетплейсы предложили собрать ребенка в школу за 2 тысячи рублей 11:23
Премьеру "Венома 2" перенесли, "Человек-паук 3" тоже под вопросом 11:21
На северо-западе Колумбии непривитым запретили выходить из дома 11:17
Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей 11:11
В Москве школьница отравилась неизвестным веществом 11:08
Умер создатель "Андреевского флага" Геннадий Гуревич 11:05
Грузинский легкоатлет Абрамян сдал положительный допинг-тест на ОИ-2020 10:57
Жителей Екатеринбурга будут судить за кражу сахара на 66,8 млн рублей 10:48
"Лента" завершила сделку по покупке супермаркетов "Билла Россия" 10:45
Опубликована расширенная деловая программа ВЭФ 10:45
Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 75-летием 10:33
Всех жителей Уханя экстренно проверят на COVID-19 10:21
Исследователи связали оценки в школе с готовностью вакцинироваться 10:06
Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн 10:02
Lancet опубликовал новые исследования о постковидном синдроме 09:59
В Екатеринбурге сел пассажирский самолет с отказавшей гидравликой 09:55
Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 10:48

"Россети Юг" приняли на баланс 80 километров линий электропередачи

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Компания "Россети Юг" в первом полугодии текущего года приняла на баланс почти 80 километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) и комплектные трансформаторные подстанции (КТП) общей мощностью 33 МВА.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

До конца года планируется консолидировать еще порядка 9,5 километров ВЛ, а также КТП мощностью более 8 МВА.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
"Россети Юг" сократила дебиторскую задолженность контрагентов

Наибольший объем работ выполнен в Ростовской области. Здесь принято на баланс свыше 75 километров ВЛ и КТП мощностью 31,7 МВА. Значительную часть данного имущества (более 60 километров линий и КТП на 30,8 МВА), принадлежавшую старому аэропорту в Ростове-на-Дону, компания взяла во временное пользование. Это позволило расширить рынок услуг и создать единое электросетевое пространство и центр ответственности за качественное и надежное электроснабжение потребителей.

Остальное приобретенное имущество - это бесхозяйные сети, расположенные на территории садовых товариществ Родионово-Несветайского, Мясниковского и Аксайского районов.

На территории Астраханской области в первом полугодии "Россети Юг" консолидировали свыше 3 километров ВЛ, владельцами которых были физические лица, и КТП общей мощностью 1,2 МВА.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
В Астрахани дополнительно установят свыше 15 тысяч "умных" счетчиков

В Волгоградской области компания приняла на баланс оборудование садового товарищества.

Необходимость консолидации электросетевых объектов обусловлена разными причинами. Одна из них - значительные потребительские нагрузки частных электрических сетей при недостаточном техническом обслуживании. В случае вывода их из схемы электроснабжения возрастает нагрузка на сети компании. В результате растут потери и снижается качество электроэнергии.

Кроме того, изношенное оборудование и не обслуживаемые вовремя сети становятся причиной сбоев в энергоснабжении потребителей, несут угрозу поражения током.

Напомним, в 2020 году "Россети Юг" приобрели ВЛ протяженностью 193 километров и КТП мощностью 19,9 МВА. Кроме того, на основании права временного пользования и владения было консолидировано почти 406 километров ВЛ и КТП мощностью 311,4 МВА с учетом действующих договоров.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"