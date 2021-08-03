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03.08.2021 12:52
Рубрика: Происшествия

ФСБ пресекла канал доставки гашиша через Астрахань

Текст: Роман Мерзляков

Сотрудники ФСБ России пресекли морской канал контрабанды наркотиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Астраханской области.

В Прикамье два брата устроили нарколабораторию в заброшенной деревне

В марте в Астрахань прибыло судно со строительными материалами, среди которых обнаружили около 50 килограммов гашиша. Партия товаров предназначалась для доставки в Сибирь.

В результате оперативных действий в Новосибирске задержаны двое причастных к незаконному обороту наркотиков. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань Борьба с наркотиками

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