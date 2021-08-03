Участники авиасалона МАКС-2021 оценили потенциал ВПК юга России

Прошедший в городе Жуковском международный авиационно-космический салон МАКС-2021 подтвердил статус крупнейшего делового мероприятия. За шесть дней его посетили более 135 тысяч человек, а общая сумма подписанных контрактов и соглашений о намерениях достигла 265 миллиардов рублей. Свою долю этого финансового пирога получили и предприятия авиастроительной отрасли юга России.

Большой популярностью среди специалистов и публики пользовались производимые в Ростове-на-Дону боевые и транспортные вертолеты. На авиасалоне демонстрировали экспортный вариант "Ночного охотника" Ми-28НЭ и модернизированные версии легендарного Ми-24 "Крокодил": ударно-транспортные Ми-35М и Ми-35П "Феникс". Именно последняя модель вертолета привлекла наибольшее внимание иностранных военных.

- В отличие от классического Ми-24 новая машина Ми-35П имеет круглосуточную обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л с дальностью обнаружения целей до 10 километров и двуствольную 23-миллиметровую пушку. В комплекс вооружения модернизированного Ми-35П также входят неуправляемые ракеты С-8, универсальные подвесные пушечные контейнеры, управляемые ракеты с лазерным наведением "Атака" или "Вихрь", управляемые ракеты класса "воздух-воздух", авиабомбы до 500 килограммов, ракеты С-13 калибра 122 миллиметров, а также 12,7-миллиметровый пулемет. Новый цифровой пилотажный комплекс улучшает управляемость и повышает устойчивость вертолета. Благодаря убирающемуся шасси Ми-35П развивает максимальную скорость более 335 километров в час, - рассказал "РГ" представитель завода ПАО "Роствертол".

Многоцелевые "Фениксы" с "длинным" крылом уже поставляют на экспорт: сейчас реализуется два международных контракта. Согласно правилам торговли оружием детали контракта производители не разглашают.

По достоинству эксперты также оценили радиолокационные разработки из Таганрога - антенны-имитаторы ложных целей "свой-чужой", которые предназначены для использования в качестве маяков в аэронавигации и скрытой идентификации целей.

Ученые Южного федерального университета в качестве одного из элементов сверхширокополосных фазированных антенных решеток (ФАР) использовали антенну Вивальди.

- Предлагаемая конструкция антенны Вивальди позволяет сократить количество СВЧ-материала, необходимого для производства излучателей антенной решетки, не менее чем на 29 процентов. Попутно упрощается конструкция несущих элементов антенной решетки за счет снижения массы самих излучателей и вспомогательных частей, - сообщил доктор технических наук, профессор Юрий Юханов.

Имитатор ложных целей представляет собой макет антенной решетки Ван Атта с подключенным к ней блоком управления отраженным сигналом.

- Такая разработка позволит управлять характеристиками рассеяния, изменяя частотный спектр и уровень отраженных сигналов и имитируя различные объекты, - отметил старший научный сотрудник Илья Мерглодов.

Ложные воздушные цели могут иметь большую эффективную площадь рассеивания и другие сигнатуры, чем истинная цель. Радары противника воспринимают имитаторы как цели другого класса, движущиеся в различных направлениях, с разной скоростью и ускорением. В итоге ракетные установки ПВО противника не получают необходимые целеуказания, бездействуют или бьют по ложным целям.

Если разработки таганрогских ученых должны защитить самолеты и вертолеты от средств ПВО, то продукция донской компании "Бета-Ир" обеспечивает техническую безопасность полетов. Предприятие производит тестирующее оборудование и авиационную электронику, в том числе системы контроля электроснабжения, блоки управления системой кондиционирования, датчики вибрации и ускорения. Благодаря им вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-171 и Ка-32, а также самолеты Ил-76 могут летать без возникновения аварийных ситуаций.

- На авиасалоне МАКС-2021 представители Южного федерального университета провели переговоры и приняли участие в нескольких важных мероприятиях, - рассказала сотрудник пресс-центра ЮФУ Дарья Терехина. - Одним из них стал совместный с компанией "Деловой альянс" круглый стол по вопросам создания университетов предпринимательского типа. На встрече обсуждались подготовка инновационных кадров и формирование предпринимательской среды в университетах.