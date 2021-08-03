В Каменске-Шахтинском объявили траур по погибшим на химзаводе

Администрация Каменска-Шахтинского объявила днем траура 4 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

29 июля в одном из цехов химического комбината "Каменский" произошла нештатная ситуация, которая привела к гибели семи человек.

"Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этими людьми. Светлая память о них, как замечательных людях, прекрасных товарищах будет жить в сердцах всех каменчан", - говорится в сообщении.

В среду на всей территории города будут приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.