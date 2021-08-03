В Крыму отдохнули больше пяти миллионов туристов

Новости

Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
Мошенники нашли способ, как шантажировать "троллящих" их россиян 08:40
В Москве открываются бахчевые развалы 08:22
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий 08:08
Столица Нигерии может стать непригодной для проживания из-за изменения климата 07:52
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию 07:51
Экс-нападающий "Ростова" Шомуродов перешел в "Рому" 07:45
Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции 07:36
Байдарочница Кэррингтон выиграла четвертое золото ОИ 07:34
В США еще двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия 07:25
Венгр Копас завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке 07:22
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат 07:15
В Росстате рассказали о задачах сельхозпереписи 2021 года 07:07
Кубинские каноисты завоевали "золото" в соревнованиях двоек на 1000 м 07:05
Для ВКС России создадут гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95 07:02
Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США 07:00
В Забайкалье при пожаре в больнице погибла женщина 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Нужен ли России новый праздник - День отца
Нужен ли России новый праздник - День отца
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 09:15
Рубрика: Экономика

В Крыму отдохнули больше пяти миллионов туристов

Текст: Илья Изотов

Турпоток в Крым за семь месяцев 2021 года превысил уровень доковидного 2019-го почти на треть, и гостями полуострова уже стали 5,067 миллиона туристов. Об этом на своей странице "Вконтакте" сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Мария Орлова/РГ
Аэропорт Симферополя в июле поставил месячный рекорд по трафику

- Только за два летних месяца, в июне и июле, в республике отдохнули свыше трех миллионов туристов, что в два раза больше, чем за тот же период 2020 года, и на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года, - уточнил Аксенов. - 60 процентов туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32 процента - на самолетах, восемь процентов - на поездах.

Туристов принимают более 1000 отелей и санаториев емкостью более 155 тысяч мест.

- Средняя загрузка работающих отелей и санаториев превысила 82 процента, в отдельных регионах более 90-95, тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 76 процентов, - отметил глава РК.

Экономический эффект от мощного туристического трафика уже очевиден: по данным УФНС по Республике Крым, за шесть месяцев 2021 года прямые налоговые поступления в бюджет от туротрасли превысили два миллиарда рублей, что на 54,9 процента превышает показатели 2020 года.

Аксенов отметил, что в августе власти полуострова по-прежнему будут делать все необходимое для безопасного отдыха туристов, которых будут так же старательно уберегать от коронавируса.

- Соблюдение требований Роспотребнадзора остается в фокусе нашего внимания, а соблюдение гостями и жителями Крыма принятых ограничений - масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции - наша общая задача и ответственность. Также продолжается вакцинация сотрудников отелей и санаториев: в некоторых средствах размещения она уже превысила 60 процентов, а в некоторых даже 100 процентов персонала, - отметил Аксенов.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков