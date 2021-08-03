В Крыму отдохнули больше пяти миллионов туристов

Турпоток в Крым за семь месяцев 2021 года превысил уровень доковидного 2019-го почти на треть, и гостями полуострова уже стали 5,067 миллиона туристов. Об этом на своей странице "Вконтакте" сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Только за два летних месяца, в июне и июле, в республике отдохнули свыше трех миллионов туристов, что в два раза больше, чем за тот же период 2020 года, и на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года, - уточнил Аксенов. - 60 процентов туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32 процента - на самолетах, восемь процентов - на поездах.

Туристов принимают более 1000 отелей и санаториев емкостью более 155 тысяч мест.

- Средняя загрузка работающих отелей и санаториев превысила 82 процента, в отдельных регионах более 90-95, тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 76 процентов, - отметил глава РК.

Экономический эффект от мощного туристического трафика уже очевиден: по данным УФНС по Республике Крым, за шесть месяцев 2021 года прямые налоговые поступления в бюджет от туротрасли превысили два миллиарда рублей, что на 54,9 процента превышает показатели 2020 года.

Аксенов отметил, что в августе власти полуострова по-прежнему будут делать все необходимое для безопасного отдыха туристов, которых будут так же старательно уберегать от коронавируса.

- Соблюдение требований Роспотребнадзора остается в фокусе нашего внимания, а соблюдение гостями и жителями Крыма принятых ограничений - масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции - наша общая задача и ответственность. Также продолжается вакцинация сотрудников отелей и санаториев: в некоторых средствах размещения она уже превысила 60 процентов, а в некоторых даже 100 процентов персонала, - отметил Аксенов.