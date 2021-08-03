В Ростове осудили жителя Чечни за содействие терроризму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам колонии жителя Чечни, собиравшего деньги для знакомого, планировавшего примкнуть к незаконным вооруженным формированиям в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

В мае 2014 года фигурант уголовного дела передал в селе Чечен-Аул своему знакомому свои и собранные деньги, чтобы тот мог выехать в Сирию.

Дело завели по статье "Содействие террористической деятельности". Свою вину подсудимый не признал.

Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.