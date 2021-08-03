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03.08.2021 17:27

В Ростове от COVID-19 привито свыше 410 тысяч человек

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону с начала прививочной кампании вакцину от коронавирусной инфекции получили более 58 процентов подлежащего вакцинации населения, а также жители близлежащих населенных пунктов. Однако ситуация остается напряженной - загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях составляет почти 89 процентов, в провизорных - 81 процент.

"Каждое утро планерку мы начинаем с обсуждения эпидобстановки. На прямой линии всегда главные врачи четырех ковидных госпиталей, двух провизорных и БСМП-2. Подобное взаимодействие позволяет выстроить эффективную работу по борьбе с ковидом, оперативно решать все возникающие вопросы. Будь то развертывание дополнительных коек, оснащение кислородом или наращивание тестирования", - написал в Instagram глава администрации города Алексей Логвиненко.

Фото: Елена Мелихова/ РГ
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В среднем за сутки медиками Ростова-на-Дону выполняется более 2500 тестов на коронавирус. Всего привито 410 587 человек. Первый компонент за минувшие сутки получили еще четыре тысячи горожан.

- В наличии имеется еще 22 тысячи доз вакцины. Более десяти тысяч человек записаны на прививку. Работает 55 прививочных пунктов и 51 мобильная бригада для вакцинации на дому, - отметил Алексей Логвиненко.

Необходимо отметить, что из-на напряженной эпидемиологической обстановки с 4 августа в Ростовской области ужесточены антиковидные ограничения. На территории региона приостанавливается деятельность бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха введен временный запрет на работу аттракционов. Приостанавливается проведение медицинских профосмотров и диспансеризации граждан, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.

Алексей Логвиненко: Взаимодействие городских служб позволяет выстроить эффективную работу по борьбе с ковидом. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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