В Ростове усилят борьбу со стихийными свалками и оцифруют канализацию

Новости

Крупный лесной пожар охватил северный пригород Афин 18:45
Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов" 18:40
Утвержден проект планировки первого участка метро в Бирюлево 18:39
Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы 18:38
В Россию из Германии экстрадировали особо опасного преступника 18:28
Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи 18:26
Частицы мощей св. Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 18:16
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь Турции в тушении лесных пожаров 17:59
Витория: Промес вряд ли сыграет с "Бенфикой" 17:50
В санаториях Кубани открылись 14 пунктов вакцинации для туристов 17:43
В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе 17:27
Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов 17:20
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей 17:12
Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы 17:11
Исследование: Продолжение курения у онкопациентов серьезно ухудшает прогноз 17:11
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму 17:03
У пожилых людей нашли в два раза больше антител к COVID-19, чем у молодых 16:55
В ПФР напомнили о праве ряда россиянок на досрочную пенсию 16:53
Святенко: Женщины смогут работать авиамеханиками с весны 2022 года 16:52
Правительство не поддержало инициативу об увеличении социального вычета 16:46
Полиция Испании задержала банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной 16:42
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:40
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом 16:39
Под Тверью возбудили три уголовных дела о лжевакцинации 16:38
Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 17:42

В Ростове усилят борьбу со стихийными свалками и оцифруют канализацию

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону ужесточат борьбу со стихийными свалками мусора и повысят эффективность мер благоустройства города. Приоритет также будет уделен работам по регулярной расчистке ливневой и дренажной канализации.
Фото: iStok Алексей Логвиненко поручил разработать комплекс мер по повышению эффективности борьбы со стихийными свалками. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко поручил разработать комплекс мер по повышению эффективности борьбы со стихийными свалками. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Для того, чтобы избежать подтопления местности дождевыми стоками в критических местах мегаполиса установлены камеры видеонаблюдения, улучшено взаимодействие системы ЕДДС и синоптиков, а также оповещения населения. Усилена работа по расчистке ливневой канализации. Сформирован новый спасательный отряд для ликвидации последствий подтоплений.

Фото: Елена Мелихова/ РГ
Проблемы жителей Советского района на контроле главы Ростова

Принятые меры позволили избежать в донском мегаполисе масштабных ЧП, когда за несколько часов выпадала месячная норма осадков. Однако глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назвал подобные меры недостаточными и призвал повысить контроль не только за качеством профилактических работ, но и за расходованием бюджетных средств

Для повышения эффективности работы службы экстренного реагирования города получат новое оборудование, в том числе помпы для откачки воды и тушения природных пожаров. В качестве других мер запланировано провести инспекцию и оцифровку ливневой канализации. Работы будут оплачены из городского и областного бюджета.

Алексей Логвиненко также поручил соответствующим службам разработать комплекс мер по повышению эффективности борьбы со стихийными свалками, на борьбу с которыми из городской казны тратится порядка 200 миллионов рублей. В ходе работ по санитарной очистке и ликвидации стихийных свалок в Левобережной части города вывезены 516 тонн мусора и бытовых отходов.

Соответствующим службам поручено проанализировать схему расстановки мусорных контейнеров и, если потребуется уставить дополнительные емкости. Усилен также будет контроль за нарушителями и наказание для них должно стать неотвратимым.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект

Главное сегодня

Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы