В Ростове усилят борьбу со стихийными свалками и оцифруют канализацию

В Ростове-на-Дону ужесточат борьбу со стихийными свалками мусора и повысят эффективность мер благоустройства города. Приоритет также будет уделен работам по регулярной расчистке ливневой и дренажной канализации.

Для того, чтобы избежать подтопления местности дождевыми стоками в критических местах мегаполиса установлены камеры видеонаблюдения, улучшено взаимодействие системы ЕДДС и синоптиков, а также оповещения населения. Усилена работа по расчистке ливневой канализации. Сформирован новый спасательный отряд для ликвидации последствий подтоплений.

Принятые меры позволили избежать в донском мегаполисе масштабных ЧП, когда за несколько часов выпадала месячная норма осадков. Однако глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назвал подобные меры недостаточными и призвал повысить контроль не только за качеством профилактических работ, но и за расходованием бюджетных средств

Для повышения эффективности работы службы экстренного реагирования города получат новое оборудование, в том числе помпы для откачки воды и тушения природных пожаров. В качестве других мер запланировано провести инспекцию и оцифровку ливневой канализации. Работы будут оплачены из городского и областного бюджета.

Алексей Логвиненко также поручил соответствующим службам разработать комплекс мер по повышению эффективности борьбы со стихийными свалками, на борьбу с которыми из городской казны тратится порядка 200 миллионов рублей. В ходе работ по санитарной очистке и ликвидации стихийных свалок в Левобережной части города вывезены 516 тонн мусора и бытовых отходов.

Соответствующим службам поручено проанализировать схему расстановки мусорных контейнеров и, если потребуется уставить дополнительные емкости. Усилен также будет контроль за нарушителями и наказание для них должно стать неотвратимым.