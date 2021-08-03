В Севастополе женщина избила девочку в инвалидной коляске

Следственный комитет начал проверку избиения ребенка-инвалида в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Инцидент произошел на улице Репина. Во время прогулки женщина, которая сопровождала девочку в инвалидной коляске, грубо с ней обращалась и применяла силу. Очевидцы записали происшествие на видео и опубликовали в соцсетях.

- При проверки будет дана правовая оценка действиям гражданки, проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, а также работа социальных и контролирующих служб, которые должны оказывать помощь и содействие, - рассказали в СК.