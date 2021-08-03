В Волгограде на месте стадион "Трактор" появится спортивный центр

В Волгограде собираются снести стадион "Трактор". Это одно из старейших спортивных сооружений города. Арену возвели в 1931 году. На рубеже веков здесь располагалась домашняя площадка дублеров "Ротора". При этом неоднократно поднимался вопрос о реконструкции комплекса, и региональная власть пообещала, что на месте устаревшего "Трактора" появится современный спортивный центр.

На сайте госзакупок разместили лот с начальной ценой 10,56 миллиона рублей. Демонтаж конструкций нужно провести до 20 декабря. Также, по данным облстроя, подписан контракт на строительство административно-бытового корпуса на стадионе "Пищевик" в Ворошиловском районе Волгограда. В прошлом году здесь заменили покрытие футбольного поля и оснастили его системой подогрева.

В Волжском идет восстановление стадиона имени Логинова. Как сообщает пресс-служба мэрии, ориентировочная стоимость работ составляет 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, возводят крытый футбольный манеж площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров, который станет частью будущего спортивно-досугового кластера. Подрядчик вышел на объект прошлой осенью и планирует завершить работу к августу 2022 года.

Региону в наследство от чемпионата мира по футболу достался стадион-гигант. В дирекции по эксплуатации "Волгоград-арены" на запрос "РГ" о стоимости содержания комплекса не ответили. Основным способом привлечения зрителей на этот стадион остается футбол. Но из-за COVID-19 трибуны пустуют. Кстати, в Ростове-на-Дону сначала разрешили 50-процентную посещаемость, а потом тоже приняли решение не пускать болельщиков.

В новом сезоне пришлось отказаться от абонементов, но цены на билеты с учетом вылета "Ротора" из премьер-лиги стали ниже: на трибунах - от 150 до 500 рублей, а в скайбоксах (для компании до 15 человек) - 50 тысяч рублей за матч. Аренда скайбокса (она не относится к абонементу) на весь сезон составляет от 500 тысяч до миллиона рублей.

При этом у "Ротора" традиционно высокая посещаемость. В прошлом сезоне на трибунах "Волгоград-арены" побывало 123834 зрителя. Это пятый результат в России и 19-й среди стадионов высших футбольных лиг в мире.

Местные специалисты разработали концепцию использования спортсооружения путем привлечения на волгоградскую площадку команд из других регионов. Но реализовать задумку не удалось. Бездомный "Тамбов" рассматривал использование волгоградского стадиона, но в итоге выбрал стадион в Саранске. Также Волгоград претендовал на право провести матч за суперкубок между "Зенитом" и "Локомотивом", но уступил Калининграду.

Из неспортивных массовых мероприятий отметим прошедший при большом стечении публики концерт группы "Руки вверх!" На осень были запланированы коммерчески привлекательные выступления российских рок-групп, но эпидемическая ситуация вынудила перенести их на следующий год. Дирекция стадиона также организует экскурсии по территории. Групповые туры (от десяти человек) стоят 300 рублей с одного гостя, а индивидуальные - две-три тысячи.