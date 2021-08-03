В Волжске аквапарк компенсирует вред ребенку, которому отказали во входе

Руководство и собственник аквапарка в Волжском согласились добровольно компенсировать моральный вред семье ребенка-инвалида, которого ранее не пустили в развлекательную зону. Об этом "РГ" сообщила уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

- История получила отклик в социальных сетях и СМИ, это стало основанием для проверки. У меня состоялся с руководством аквапарка обстоятельный разговор, - сказала собеседница издания.

По словам Болдыревой, дирекция развлекательного учреждения все же настаивает на правильности своего локального нормативного акта, согласно которому посетителям отказали в допуске. Их позиция такова: водные аттракционы являются объектом, который представляет определенную опасность. Но в учреждении готовы подготовить аттракционы так, чтобы максимально обезопасить отдых ребенка с инвалидностью.

Детский обмудсмен также отметила, что готова оказать поддержку в суде, если семья откажется от предложенного ей компромисса.