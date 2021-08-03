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03.08.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22010 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 22010 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1952
  • 2 Санкт-Петербург 1910
  • 3 Московская область 1540
  • 4 Нижегородская область 547
  • 5 Свердловская область 519
  • 6 Воронежская область 481
  • 7 Красноярский край 475
  • 8 Пермский край 468
  • 9 Самарская область 465
  • 10 Ростовская область 444
  • 11 Иркутская область 396
  • 12 Омская область 385
  • 13 Республика Крым 368
  • 14 Оренбургская область 346
  • 15 Челябинская область 346
  • 16 Волгоградская область 319
  • 17 Ставропольский край 318
  • 18 Хабаровский край 309
  • 19 Астраханская область 287
  • 20 Тюменская область 285
  • 21 Забайкальский край 281
  • 22 Республика Коми 278
  • 23 Алтайский край 277
  • 24 Ульяновская область 264
  • 25 Приморский край 262
  • 26 Краснодарский край 260
  • 27 Республика Башкортостан 259
  • 28 Саратовская область 257
  • 29 Тверская область 253
  • 30 Брянская область 252
  • 31 Липецкая область 240
  • 32 Пензенская область 236
  • 33 Ленинградская область 236
  • 34 Мурманская область 232
  • 35 Вологодская область 225
  • 36 Архангельская область 224
  • 37 Калининградская область 208
  • 38 Владимирская область 203
  • 39 Кемеровская область 201
  • 40 Новосибирская область 201
  • 41 Республика Дагестан 198
  • 42 Ханты-Мансийский автономный округ 195
  • 43 Ярославская область 194
  • 44 Курская область 186
  • 45 Республика Бурятия 180
  • 46 Республика Хакасия 176
  • 47 Удмуртская Республика 172
  • 48 Севастополь 171
  • 49 Республика Тыва 160
  • 50 Республика Карелия 155
  • 51 Республика Саха (Якутия) 146
  • 52 Смоленская область 145
  • 53 Новгородская область 141
  • 54 Белгородская область 140
  • 55 Амурская область 136
  • 56 Костромская область 135
  • 57 Тульская область 135
  • 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
  • 59 Калужская область 131
  • 60 Курганская область 127
  • 61 Рязанская область 122
  • 62 Кировская область 122
  • 63 Томская область 120
  • 64 Чеченская Республика 117
  • 65 Ивановская область 116
  • 66 Республика Калмыкия 115
  • 67 Псковская область 115
  • 68 Сахалинская область 108
  • 69 Тамбовская область 94
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
  • 71 Орловская область 85
  • 72 Республика Чувашия 73
  • 73 Республика Мордовия 70
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 61
  • 75 Республика Марий Эл 60
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 59
  • 77 Республика Ингушетия 57
  • 78 Республика Адыгея 56
  • 79 Камчатский край 54
  • 80 Республика Татарстан 49
  • 81 Еврейская автономная область 38
  • 82 Магаданская область 28
  • 83 Республика Алтай 24
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 334 195 случаев(+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Алтай 0,12%
  • 2. Москва 0,13%
  • 3. Республика Татарстан 0,2%
За последние сутки подтверждено 788 смертей:
  • Москва 71
  • Санкт-Петербург 55
  • Краснодарский край 33
  • Московская область 29
  • Пермский край 29
  • Нижегородская область 28
  • Иркутская область 26
  • Красноярский край 25
  • Республика Дагестан 23
  • Пензенская область 23
  • Свердловская область 21
  • Челябинская область 20
  • Алтайский край 20
  • Ростовская область 18
  • Самарская область 15
  • Саратовская область 15
  • Республика Крым 14
  • Волгоградская область 14
  • Ленинградская область 12
  • Республика Коми 11
  • Астраханская область 11
  • Республика Чувашия 10
  • Липецкая область 9
  • Тульская область 9
  • Чеченская Республика 9
  • Ставропольский край 9
  • Новосибирская область 9
  • Курская область 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Башкортостан 8
  • Оренбургская область 8
  • Брянская область 7
  • Смоленская область 7
  • Вологодская область 7
  • Севастополь 7
  • Ульяновская область 7
  • Тюменская область 7
  • Забайкальский край 7
  • Владимирская область 6
  • Воронежская область 6
  • Удмуртская Республика 6
  • Омская область 6
  • Белгородская область 5
  • Тверская область 5
  • Псковская область 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Республика Бурятия 5
  • Сахалинская область 5
  • Костромская область 4
  • Орловская область 4
  • Новгородская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Кемеровская область 4
  • Томская область 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Приморский край 4
  • Магаданская область 4
  • Хабаровский край 4
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Рязанская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Марий Эл 2
  • Кировская область 2
  • Амурская область 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Мордовия 1
  • Республика Хакасия 1

За весь период по России умерло 160 925 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 963 человека:
  • Москва 3759
  • Санкт-Петербург 1923
  • Московская область 1772
  • Красноярский край 525
  • Нижегородская область 486
  • Свердловская область 453
  • Пермский край 400
  • Хабаровский край 336
  • Иркутская область 308
  • Ростовская область 296
  • Воронежская область 288
  • Волгоградская область 288
  • Тверская область 260
  • Челябинская область 252
  • Ульяновская область 238
  • Забайкальский край 230
  • Липецкая область 228
  • Вологодская область 225
  • Саратовская область 218
  • Тюменская область 211
  • Оренбургская область 204
  • Брянская область 195
  • Самарская область 195
  • Кемеровская область 193
  • Республика Крым 190
  • Приморский край 183
  • Ханты-Мансийский автономный округ 181
  • Владимирская область 174
  • Архангельская область 171
  • Севастополь 168
  • Белгородская область 167
  • Республика Карелия 159
  • Калининградская область 153
  • Республика Дагестан 152
  • Ставропольский край 152
  • Костромская область 149
  • Псковская область 142
  • Новосибирская область 142
  • Омская область 141
  • Курская область 134
  • Кабардино-Балкарская Республика 132
  • Республика Коми 123
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 123
  • Новгородская область 117
  • Смоленская область 112
  • Калужская область 110
  • Алтайский край 104
  • Республика Бурятия 103
  • Ярославская область 102
  • Кировская область 101
  • Курганская область 99
  • Рязанская область 98
  • Астраханская область 97
  • Республика Башкортостан 90
  • Сахалинская область 86
  • Ивановская область 83
  • Ленинградская область 79
  • Амурская область 76
  • Краснодарский край 69
  • Республика Тыва 69
  • Орловская область 67
  • Тульская область 62
  • Республика Алтай 61
  • Республика Хакасия 60
  • Республика Калмыкия 59
  • Ненецкий автономный округ 56
  • Удмуртская Республика 51
  • Республика Татарстан 50
  • Тамбовская область 45
  • Республика Мордовия 45
  • Республика Чувашия 42
  • Пензенская область 40
  • Мурманская область 39
  • Чеченская Республика 39
  • Республика Ингушетия 37
  • Томская область 37
  • Республика Северная Осетия - Алания 32
  • Республика Марий Эл 31
  • Республика Адыгея 23
  • Карачаево-Черкесская Республика 22
  • Магаданская область 20
  • Камчатский край 14
  • Республика Саха (Якутия) 12
  • Чукотский автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 659 746 человек.

В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО СФО СКФО СЗФО

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