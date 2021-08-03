За сутки в России подтверждено 22010 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 22010 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1952

2 Санкт-Петербург 1910

3 Московская область 1540

4 Нижегородская область 547

5 Свердловская область 519

6 Воронежская область 481

7 Красноярский край 475

8 Пермский край 468

9 Самарская область 465

10 Ростовская область 444

11 Иркутская область 396

12 Омская область 385

13 Республика Крым 368

14 Оренбургская область 346

15 Челябинская область 346

16 Волгоградская область 319

17 Ставропольский край 318

18 Хабаровский край 309

19 Астраханская область 287

20 Тюменская область 285

21 Забайкальский край 281

22 Республика Коми 278

23 Алтайский край 277

24 Ульяновская область 264

25 Приморский край 262

26 Краснодарский край 260

27 Республика Башкортостан 259

28 Саратовская область 257

29 Тверская область 253

30 Брянская область 252

31 Липецкая область 240

32 Пензенская область 236

33 Ленинградская область 236

34 Мурманская область 232

35 Вологодская область 225

36 Архангельская область 224

37 Калининградская область 208

38 Владимирская область 203

39 Кемеровская область 201

40 Новосибирская область 201

41 Республика Дагестан 198

42 Ханты-Мансийский автономный округ 195

43 Ярославская область 194

44 Курская область 186

45 Республика Бурятия 180

46 Республика Хакасия 176

47 Удмуртская Республика 172

48 Севастополь 171

49 Республика Тыва 160

50 Республика Карелия 155

51 Республика Саха (Якутия) 146

52 Смоленская область 145

53 Новгородская область 141

54 Белгородская область 140

55 Амурская область 136

56 Костромская область 135

57 Тульская область 135

58 Ямало-Ненецкий автономный округ 132

59 Калужская область 131

60 Курганская область 127

61 Рязанская область 122

62 Кировская область 122

63 Томская область 120

64 Чеченская Республика 117

65 Ивановская область 116

66 Республика Калмыкия 115

67 Псковская область 115

68 Сахалинская область 108

69 Тамбовская область 94

70 Кабардино-Балкарская Республика 87

71 Орловская область 85

72 Республика Чувашия 73

73 Республика Мордовия 70

74 Республика Северная Осетия-Алания 61

75 Республика Марий Эл 60

76 Карачаево-Черкесская Республика 59

77 Республика Ингушетия 57

78 Республика Адыгея 56

79 Камчатский край 54

80 Республика Татарстан 49

81 Еврейская автономная область 38

82 Магаданская область 28

83 Республика Алтай 24

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 6 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 334 195 случаев(+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,12%

2. Москва 0,13%

3. Республика Татарстан 0,2% За последние сутки подтверждено 788 смертей: Москва 71

Санкт-Петербург 55

Краснодарский край 33

Московская область 29

Пермский край 29

Нижегородская область 28

Иркутская область 26

Красноярский край 25

Республика Дагестан 23

Пензенская область 23

Свердловская область 21

Челябинская область 20

Алтайский край 20

Ростовская область 18

Самарская область 15

Саратовская область 15

Республика Крым 14

Волгоградская область 14

Ленинградская область 12

Республика Коми 11

Астраханская область 11

Республика Чувашия 10

Липецкая область 9

Тульская область 9

Чеченская Республика 9

Ставропольский край 9

Новосибирская область 9

Курская область 8

Мурманская область 8

Республика Башкортостан 8

Оренбургская область 8

Брянская область 7

Смоленская область 7

Вологодская область 7

Севастополь 7

Ульяновская область 7

Тюменская область 7

Забайкальский край 7

Владимирская область 6

Воронежская область 6

Удмуртская Республика 6

Омская область 6

Белгородская область 5

Тверская область 5

Псковская область 5

Кабардино-Балкарская Республика 5

Курганская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Республика Бурятия 5

Сахалинская область 5

Костромская область 4

Орловская область 4

Новгородская область 4

Республика Татарстан 4

Кемеровская область 4

Томская область 4

Республика Саха (Якутия) 4

Приморский край 4

Магаданская область 4

Хабаровский край 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Тамбовская область 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Рязанская область 2

Ярославская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Ингушетия 2

Республика Марий Эл 2

Кировская область 2

Амурская область 2

Ненецкий автономный округ 1

Республика Калмыкия 1

Республика Мордовия 1

Республика Хакасия 1 За весь период по России умерло 160 925 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 963 человека: Москва 3759

Санкт-Петербург 1923

Московская область 1772

Красноярский край 525

Нижегородская область 486

Свердловская область 453

Пермский край 400

Хабаровский край 336

Иркутская область 308

Ростовская область 296

Воронежская область 288

Волгоградская область 288

Тверская область 260

Челябинская область 252

Ульяновская область 238

Забайкальский край 230

Липецкая область 228

Вологодская область 225

Саратовская область 218

Тюменская область 211

Оренбургская область 204

Брянская область 195

Самарская область 195

Кемеровская область 193

Республика Крым 190

Приморский край 183

Ханты-Мансийский автономный округ 181

Владимирская область 174

Архангельская область 171

Севастополь 168

Белгородская область 167

Республика Карелия 159

Калининградская область 153

Республика Дагестан 152

Ставропольский край 152

Костромская область 149

Псковская область 142

Новосибирская область 142

Омская область 141

Курская область 134

Кабардино-Балкарская Республика 132

Республика Коми 123

Ямало-Ненецкий автономный округ 123

Новгородская область 117

Смоленская область 112

Калужская область 110

Алтайский край 104

Республика Бурятия 103

Ярославская область 102

Кировская область 101

Курганская область 99

Рязанская область 98

Астраханская область 97

Республика Башкортостан 90

Сахалинская область 86

Ивановская область 83

Ленинградская область 79

Амурская область 76

Краснодарский край 69

Республика Тыва 69

Орловская область 67

Тульская область 62

Республика Алтай 61

Республика Хакасия 60

Республика Калмыкия 59

Ненецкий автономный округ 56

Удмуртская Республика 51

Республика Татарстан 50

Тамбовская область 45

Республика Мордовия 45

Республика Чувашия 42

Пензенская область 40

Мурманская область 39

Чеченская Республика 39

Республика Ингушетия 37

Томская область 37

Республика Северная Осетия - Алания 32

Республика Марий Эл 31

Республика Адыгея 23

Карачаево-Черкесская Республика 22

Магаданская область 20

Камчатский край 14

Республика Саха (Якутия) 12

Чукотский автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 659 746 человек.