За сутки в России подтверждено 22010 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 22010 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1952
- 2 Санкт-Петербург 1910
- 3 Московская область 1540
- 4 Нижегородская область 547
- 5 Свердловская область 519
- 6 Воронежская область 481
- 7 Красноярский край 475
- 8 Пермский край 468
- 9 Самарская область 465
- 10 Ростовская область 444
- 11 Иркутская область 396
- 12 Омская область 385
- 13 Республика Крым 368
- 14 Оренбургская область 346
- 15 Челябинская область 346
- 16 Волгоградская область 319
- 17 Ставропольский край 318
- 18 Хабаровский край 309
- 19 Астраханская область 287
- 20 Тюменская область 285
- 21 Забайкальский край 281
- 22 Республика Коми 278
- 23 Алтайский край 277
- 24 Ульяновская область 264
- 25 Приморский край 262
- 26 Краснодарский край 260
- 27 Республика Башкортостан 259
- 28 Саратовская область 257
- 29 Тверская область 253
- 30 Брянская область 252
- 31 Липецкая область 240
- 32 Пензенская область 236
- 33 Ленинградская область 236
- 34 Мурманская область 232
- 35 Вологодская область 225
- 36 Архангельская область 224
- 37 Калининградская область 208
- 38 Владимирская область 203
- 39 Кемеровская область 201
- 40 Новосибирская область 201
- 41 Республика Дагестан 198
- 42 Ханты-Мансийский автономный округ 195
- 43 Ярославская область 194
- 44 Курская область 186
- 45 Республика Бурятия 180
- 46 Республика Хакасия 176
- 47 Удмуртская Республика 172
- 48 Севастополь 171
- 49 Республика Тыва 160
- 50 Республика Карелия 155
- 51 Республика Саха (Якутия) 146
- 52 Смоленская область 145
- 53 Новгородская область 141
- 54 Белгородская область 140
- 55 Амурская область 136
- 56 Костромская область 135
- 57 Тульская область 135
- 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
- 59 Калужская область 131
- 60 Курганская область 127
- 61 Рязанская область 122
- 62 Кировская область 122
- 63 Томская область 120
- 64 Чеченская Республика 117
- 65 Ивановская область 116
- 66 Республика Калмыкия 115
- 67 Псковская область 115
- 68 Сахалинская область 108
- 69 Тамбовская область 94
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 87
- 71 Орловская область 85
- 72 Республика Чувашия 73
- 73 Республика Мордовия 70
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 61
- 75 Республика Марий Эл 60
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 59
- 77 Республика Ингушетия 57
- 78 Республика Адыгея 56
- 79 Камчатский край 54
- 80 Республика Татарстан 49
- 81 Еврейская автономная область 38
- 82 Магаданская область 28
- 83 Республика Алтай 24
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 334 195 случаев(+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Алтай 0,12%
- 2. Москва 0,13%
- 3. Республика Татарстан 0,2%
За последние сутки подтверждено 788 смертей:
- Москва 71
- Санкт-Петербург 55
- Краснодарский край 33
- Московская область 29
- Пермский край 29
- Нижегородская область 28
- Иркутская область 26
- Красноярский край 25
- Республика Дагестан 23
- Пензенская область 23
- Свердловская область 21
- Челябинская область 20
- Алтайский край 20
- Ростовская область 18
- Самарская область 15
- Саратовская область 15
- Республика Крым 14
- Волгоградская область 14
- Ленинградская область 12
- Республика Коми 11
- Астраханская область 11
- Республика Чувашия 10
- Липецкая область 9
- Тульская область 9
- Чеченская Республика 9
- Ставропольский край 9
- Новосибирская область 9
- Курская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Башкортостан 8
- Оренбургская область 8
- Брянская область 7
- Смоленская область 7
- Вологодская область 7
- Севастополь 7
- Ульяновская область 7
- Тюменская область 7
- Забайкальский край 7
- Владимирская область 6
- Воронежская область 6
- Удмуртская Республика 6
- Омская область 6
- Белгородская область 5
- Тверская область 5
- Псковская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 5
- Курганская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Республика Бурятия 5
- Сахалинская область 5
- Костромская область 4
- Орловская область 4
- Новгородская область 4
- Республика Татарстан 4
- Кемеровская область 4
- Томская область 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Приморский край 4
- Магаданская область 4
- Хабаровский край 4
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Тамбовская область 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Рязанская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Марий Эл 2
- Кировская область 2
- Амурская область 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Мордовия 1
- Республика Хакасия 1
За весь период по России умерло 160 925 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 963 человека:
- Москва 3759
- Санкт-Петербург 1923
- Московская область 1772
- Красноярский край 525
- Нижегородская область 486
- Свердловская область 453
- Пермский край 400
- Хабаровский край 336
- Иркутская область 308
- Ростовская область 296
- Воронежская область 288
- Волгоградская область 288
- Тверская область 260
- Челябинская область 252
- Ульяновская область 238
- Забайкальский край 230
- Липецкая область 228
- Вологодская область 225
- Саратовская область 218
- Тюменская область 211
- Оренбургская область 204
- Брянская область 195
- Самарская область 195
- Кемеровская область 193
- Республика Крым 190
- Приморский край 183
- Ханты-Мансийский автономный округ 181
- Владимирская область 174
- Архангельская область 171
- Севастополь 168
- Белгородская область 167
- Республика Карелия 159
- Калининградская область 153
- Республика Дагестан 152
- Ставропольский край 152
- Костромская область 149
- Псковская область 142
- Новосибирская область 142
- Омская область 141
- Курская область 134
- Кабардино-Балкарская Республика 132
- Республика Коми 123
- Ямало-Ненецкий автономный округ 123
- Новгородская область 117
- Смоленская область 112
- Калужская область 110
- Алтайский край 104
- Республика Бурятия 103
- Ярославская область 102
- Кировская область 101
- Курганская область 99
- Рязанская область 98
- Астраханская область 97
- Республика Башкортостан 90
- Сахалинская область 86
- Ивановская область 83
- Ленинградская область 79
- Амурская область 76
- Краснодарский край 69
- Республика Тыва 69
- Орловская область 67
- Тульская область 62
- Республика Алтай 61
- Республика Хакасия 60
- Республика Калмыкия 59
- Ненецкий автономный округ 56
- Удмуртская Республика 51
- Республика Татарстан 50
- Тамбовская область 45
- Республика Мордовия 45
- Республика Чувашия 42
- Пензенская область 40
- Мурманская область 39
- Чеченская Республика 39
- Республика Ингушетия 37
- Томская область 37
- Республика Северная Осетия - Алания 32
- Республика Марий Эл 31
- Республика Адыгея 23
- Карачаево-Черкесская Республика 22
- Магаданская область 20
- Камчатский край 14
- Республика Саха (Якутия) 12
- Чукотский автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 659 746 человек.