Археолог рассказал, почему в Кургане осели старинные дома

Впервые археологи раскопали в центре Кургана старинную купеческую усадьбу целиком, а не отдельный ее участок. Под ней оказалось еще несколько культурных слоев со следами человеческой дея­тельности, а сама усадьба была на полметра ниже улиц.

Если пройтись по старому Кургану, где еще сохранились частные постройки, увидим, что дома сильно осели и буквально вросли в землю.

- Это не дома оседают, а улицы вырастают, - поправляет заведующий археологической лабораторией Курганского госуниверситета Игорь Новиков. - Раньше мусор во дворах и на улицах практичес­ки не убирали, в том числе строи­тельный. Если выполняли какие-то хозяйственные работы, например копали колодец, то грунт из ямы оставляли здесь же. То же самое происходило со стружкой и древесной корой, когда пилили доски или ошкуривали бревна. Об этом говорит щепа, которую мы нашли на территории усадьбы. Мусор, естественно, накапливался, на него потом сыпали, к примеру, песок, щебень, а сверху опять мусор. Таким образом дом как бы опускается вниз. Нам интересен двор усадьбы. В нем аккумулировались отложения разных эпох, начиная с XVIII века и заканчивая современностью. Вот по этим слоеным "пирожкам" из мусора мы изучаем город. Это правдивая история, а не та, что город сам желает о себе рассказать.

Находки говорят: до революции здесь хорошо был представлен фаянс, потом, видно, торговые связи нарушаются, и в регионе опять расцветает керамическое производство

Усадьба принадлежала купцу Ивану Бакинову. Он приобрел ее в феврале 1865 года. Это был деревянный дом на каменном фундаменте с двумя флигелями и надворными службами. В комплекс зданий входили каретник, конюшня, торговая лавка со складами. В 1923 году дом был муниципализирован и отдан под квартиры. У него появилась деревянная надстройка, но первоначальная планировка осталась почти неизменной до нашего времени.

К удивлению историков, во время раскопок обнаружилось, что на месте усадьбы раньше было тоже какое-то сооружение. Строители, наверное, его не заметили, потому что оно было завалено. Между тем примерно на метровой глубине хорошо видно торчащую сбоку из земли часть балки из лиственницы. Это наводит на мысль, что где-то рядом находился лиственничный бор и первые поселенцы его использовали. Кроме того, найдены предметы из другой эпохи - монеты образца 1810-1811 годов, обломки посуды, керамики, шашки и шпоры. По ним можно судить о развитии экономики, промышленности, торговых связях, быте и уровне жизни курганцев в начале XIX века. Находки также говорят, что до революции здесь хорошо был представлен фаянс, потом, видно, торговые связи нарушаются, и в регио­не опять расцветает керамическое производство. По словам Игоря Новикова, археологи сейчас пытаются установить, где ее производили. Возможно, удастся восстановить торговые пути.

На редкость очень хорошо сохранились некоторые архитектурные элементы строений. Например, так называемый свод Монье над нишей, выполненный из кирпича. В его основании использованы рельсы. Такой стиль мог появиться не ранее железной дороги. А сам свод был передовым для своего времени: он делал перекрытия прочными и толстыми.

К сожалению, все эти строительные фрагменты скоро будут уничтожены. Усадьба Бакиновых не была памятником архитектуры, поэтому ее не берегли. В 2018 году дом сгорел. На его месте скоро возведут новый. Собственно, и раскопки проводились по заказу застройщика, который обязан это сделать до начала строительных работ. Но информация, которую получили археологи, бесценна. По мнению специалис­тов, найденные артефакты после лабораторного исследования, безусловно, прольют свет на неизвестные страницы истории раннего Кургана.