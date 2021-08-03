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03.08.2021 19:04
Рубрика: Общество

Археолог рассказал, почему в Кургане осели старинные дома

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 175(8526)
Впервые археологи раскопали в центре Кургана старинную купеческую усадьбу целиком, а не отдельный ее участок. Под ней оказалось еще несколько культурных слоев со следами человеческой дея­тельности, а сама усадьба была на полметра ниже улиц.
В Кургане раскопали купеческую усадьбу. Фото: Валентина Пичурина В Кургане раскопали купеческую усадьбу. Фото: Валентина Пичурина
В Кургане раскопали купеческую усадьбу. Фото: Валентина Пичурина

Если пройтись по старому Кургану, где еще сохранились частные постройки, увидим, что дома сильно осели и буквально вросли в землю.

Фото: iStock
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- Это не дома оседают, а улицы вырастают, - поправляет заведующий археологической лабораторией Курганского госуниверситета Игорь Новиков. - Раньше мусор во дворах и на улицах практичес­ки не убирали, в том числе строи­тельный. Если выполняли какие-то хозяйственные работы, например копали колодец, то грунт из ямы оставляли здесь же. То же самое происходило со стружкой и древесной корой, когда пилили доски или ошкуривали бревна. Об этом говорит щепа, которую мы нашли на территории усадьбы. Мусор, естественно, накапливался, на него потом сыпали, к примеру, песок, щебень, а сверху опять мусор. Таким образом дом как бы опускается вниз. Нам интересен двор усадьбы. В нем аккумулировались отложения разных эпох, начиная с XVIII века и заканчивая современностью. Вот по этим слоеным "пирожкам" из мусора мы изучаем город. Это правдивая история, а не та, что город сам желает о себе рассказать.

Находки говорят: до революции здесь хорошо был представлен фаянс, потом, видно, торговые связи нарушаются, и в регионе опять расцветает керамическое производство

Усадьба принадлежала купцу Ивану Бакинову. Он приобрел ее в феврале 1865 года. Это был деревянный дом на каменном фундаменте с двумя флигелями и надворными службами. В комплекс зданий входили каретник, конюшня, торговая лавка со складами. В 1923 году дом был муниципализирован и отдан под квартиры. У него появилась деревянная надстройка, но первоначальная планировка осталась почти неизменной до нашего времени.

К удивлению историков, во время раскопок обнаружилось, что на месте усадьбы раньше было тоже какое-то сооружение. Строители, наверное, его не заметили, потому что оно было завалено. Между тем примерно на метровой глубине хорошо видно торчащую сбоку из земли часть балки из лиственницы. Это наводит на мысль, что где-то рядом находился лиственничный бор и первые поселенцы его использовали. Кроме того, найдены предметы из другой эпохи - монеты образца 1810-1811 годов, обломки посуды, керамики, шашки и шпоры. По ним можно судить о развитии экономики, промышленности, торговых связях, быте и уровне жизни курганцев в начале XIX века. Находки также говорят, что до революции здесь хорошо был представлен фаянс, потом, видно, торговые связи нарушаются, и в регио­не опять расцветает керамическое производство. По словам Игоря Новикова, археологи сейчас пытаются установить, где ее производили. Возможно, удастся восстановить торговые пути.

Фото: Илья Колесов/Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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На редкость очень хорошо сохранились некоторые архитектурные элементы строений. Например, так называемый свод Монье над нишей, выполненный из кирпича. В его основании использованы рельсы. Такой стиль мог появиться не ранее железной дороги. А сам свод был передовым для своего времени: он делал перекрытия прочными и толстыми.

К сожалению, все эти строительные фрагменты скоро будут уничтожены. Усадьба Бакиновых не была памятником архитектуры, поэтому ее не берегли. В 2018 году дом сгорел. На его месте скоро возведут новый. Собственно, и раскопки проводились по заказу застройщика, который обязан это сделать до начала строительных работ. Но информация, которую получили археологи, бесценна. По мнению специалис­тов, найденные артефакты после лабораторного исследования, безусловно, прольют свет на неизвестные страницы истории раннего Кургана.

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