Долина с приставкой "гео": В Тюмени создадут парк на месте лога реки

По словам одного из первооткрывателей нефтяных и газовых месторождений Анатолия Брехунцова, это может быть экогеологическая долина. Новое пространство обладает уникальной биосистемой, идеальным ландшафтом, но на сегодняшний день вся эта красота завалена бытовым мусором от владельцев частных домов.

В последние годы территория в историческом центре Тюмени манит то представителей образования, то урбанистов. Одно время тут собирались строить огромный кампус Тюменского госуниверситета, но потом от намерений отказались.

В начале лета о включении лога в концепцию пере­устройства набережной заявили сотрудники местного архитектурного бюро. Теперь - новая инициатива. Под началом Брехунцова уже собрана рабочая группа по подготовке проекта. Его всячески продвигает Общественная палата Тюменской области. Среди предложений - аллея Первооткрывателей с портретами и биографиями легендарных первопроходцев, электронная карта региона с интерактивной панелью, учебно-лабораторный корпус для занятий минералогией, палеонтологией, гидрологией, мастерская по обработке камней, тренировочный полигон, где можно ставить палатки и мыть шлихи.

- К сожалению, у нас нет преемственности: современные дети ничего не знают про трудовые подвиги нефтяников и газовиков, которые создавали будущее области. Надо исправлять ситуацию, - уверены энтузиасты.