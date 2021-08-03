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03.08.2021 12:21
Рубрика: Экономика

ФАС не нашла нарушений в процедуре закупки автобусов для Челябинска

Текст: Михаил Пинкус

УФАС Южного Урала признало жалобу на закупку газомоторных автобусов для Челябинска необоснованной. Заключение контракта с победителем аукциона может быть продолжено, сообщили во вторник в антимонопольном ведомстве.

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С жалобой на действия челябинского управления транспорта, организовавшего аукцион по приобретению 40 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе в УФАС обратила одна из челябинских компаний. Она сообщила об установленном заказчиком дополнительном требовании к длине автобусов, которое, по ее мнению, привело к ограничению конкуренции.

- Довод о нарушении действующего законодательства при проведении аукциона на поставку автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве топлива, не нашел подтверждения, - пояснила по итогам разбирательства представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Проведение аукциона в части заключения контракта может быть продолжено.

Начальная цена контракта на поставку 40 автобусов составляла 551 миллион рублей. По данным сайта госзакупок, победителем аукциона признано волжское предприятие с ценовым предложением в 465,9 миллиона рублей.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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