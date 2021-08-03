Исследователи связали оценки в школе с готовностью вакцинироваться

Опрос россиян, окончивших школу, показал: люди, которые в детстве были отличниками или медалистами, прививаются от коронавируса активнее троечников.

В опросе поучаствовало 2,5 тысячи совершеннолетних жителей из 481 населенного пункта России. У всех есть аттестат об окончании школы. Исследование провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Оказалось, что среди медалистов привитых на треть больше, чем среди бывших троечников (46 и 34 процента соответственно), а среди отличников больше, чем среди хорошистов (40 и 36 процентов). Последние при этом чаще отмечали, что планируют сделать прививку (31 процент). 39 процентов троечников от вакцинации твердо отказываются.

Аналитики заметили и другую закономерность: среди представителей сильного пола привитых больше, чем среди дам, которые учились в школе на такие же оценки.

- Так, среди мужчин, окончивших школу с золотой или серебряной медалью, привились уже 54 процента, среди женщин-медалисток - 41 процент. И даже мужчины-троечники сознательнее троечниц: вакцинировались 35 и 31 процент из них соответственно, - подсчитали социологи.