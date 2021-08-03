Новости

Маркетплейсы предложили собрать ребенка в школу за 2 тысячи рублей 11:23
Премьеру "Венома 2" перенесли, "Человек-паук 3" тоже под вопросом 11:21
На северо-западе Колумбии непривитым запретили выходить из дома 11:17
Экс-главу УМВД Камчатки заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей 11:11
В Москве школьница отравилась неизвестным веществом 11:08
Умер создатель "Андреевского флага" Геннадий Гуревич 11:05
Грузинский легкоатлет Абрамян сдал положительный допинг-тест на ОИ-2020 10:57
Жителей Екатеринбурга будут судить за кражу сахара на 66,8 млн рублей 10:48
"Лента" завершила сделку по покупке супермаркетов "Билла Россия" 10:45
Опубликована расширенная деловая программа ВЭФ 10:45
Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 75-летием 10:33
Всех жителей Уханя экстренно проверят на COVID-19 10:21
Исследователи связали оценки в школе с готовностью вакцинироваться 10:06
Минцифры запустило мобильное приложение для подписания договоров онлайн 10:02
Lancet опубликовал новые исследования о постковидном синдроме 09:59
В Екатеринбурге сел пассажирский самолет с отказавшей гидравликой 09:55
Суд удовлетворил ходатайство об УДО фотографа Лошагина, убившего жену 09:27
Российскую БМП-3Ф сравнили с украинским БТР-4 09:22
Собянин рассказал о роли "Единой России" в будущем Москвы 09:20
Модернизированные БМП-2М получила российская база в Таджикистане 09:13
Ученый оценил эффективность российских вакцин против "дельта"-штамма 09:09
Назван самый популярный возраст для брака 09:06
Валерия Гай Германика снимет сериал об оскорбленной женщине 09:00
Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз российским дипломатам 09:00
Алексей Кудрин предложил альтернативу регулированию цен на продукты 08:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 10:06
Рубрика: Общество

Исследователи связали оценки в школе с готовностью вакцинироваться

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опрос россиян, окончивших школу, показал: люди, которые в детстве были отличниками или медалистами, прививаются от коронавируса активнее троечников.

Фото: iStock
Что делать, если после прививки от COVID-19 уровень антител оказался низким

В опросе поучаствовало 2,5 тысячи совершеннолетних жителей из 481 населенного пункта России. У всех есть аттестат об окончании школы. Исследование провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Оказалось, что среди медалистов привитых на треть больше, чем среди бывших троечников (46 и 34 процента соответственно), а среди отличников больше, чем среди хорошистов (40 и 36 процентов). Последние при этом чаще отмечали, что планируют сделать прививку (31 процент). 39 процентов троечников от вакцинации твердо отказываются.

Аналитики заметили и другую закономерность: среди представителей сильного пола привитых больше, чем среди дам, которые учились в школе на такие же оценки.

- Так, среди мужчин, окончивших школу с золотой или серебряной медалью, привились уже 54 процента, среди женщин-медалисток - 41 процент. И даже мужчины-троечники сознательнее троечниц: вакцинировались 35 и 31 процент из них соответственно, - подсчитали социологи.

В регионах Общество Соцсфера Социология Общество Здоровье Общество Образование УрФО

Главное сегодня

Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции
Кудрин предложил снизить уровень бедности за счет адресных выплат
Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию
Экс-начальника УМВД Камчатки задержали за превышение полномочий
Захарова оценила высказывание главы МИД Украины о "камнях с неба"
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел