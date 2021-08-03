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03.08.2021 14:31
Рубрика: Общество

Как понять, что над ребенком издеваются в школе

Текст: Екатерина Призова
Тема школьного буллинга (травли) не теряет своей актуальности даже в период каникул. Не каждый ребенок расскажет дома о том, что одноклассники над ним систематически издеваются. А между тем, как можно раньше распознать наличие такой проблемы очень важно для сохранения психического здоровья подростка. Эксперты описали признаки, по которым внимательные родители могут понять, что отношения их отпрыска со сверстниками дали трещину.

Начинается все с нежелания ходить в школу. Сначала - под благовидным предлогом (заболел живот, поднялась температура). Если семья не реагирует - начинаются прогулы.

Фото: iStock
Видео: Эксперты рассказали, как защитить детей от кибербуллинга

"Меняется успеваемость, ребенок становится более замкнутым, подавленным. Невозможно не заметить внешние признаки - он приходит с порванным рюкзаком или курткой, с испачканной формой, в грязных вещах ", - рассказала на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" завотделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 Дарья Шурыгина.

Все эти признаки - повод задуматься, попытаться вызвать ребенка на диалог, узнать, в чем причина происходящего.

Травить подростка могут и не в открытую: по информации Майкрософт, в России кибербуллингу (издевательствам в соцсетях) подверглись 2,5 миллиона подростков. При этом по данным онлайн-школы Фоксфорд, лишь 34 процента детей рассказали друзьям, что столкнулись с такой бедой в интернете, с родителями поделились 24 процента. И всего пять процентов сообщили учителям.

Признаки, что у школьника проблемы в Сети, такие же - меняется поведение: был активный - стал молчаливый, мало общается с друзьями. Или наоборот: был тихим и скромным - начал проявлять агрессию, может начать плакать и кричать без причины.

Фото: iStock
Исследование: Каждый четвертый ребенок испытал травлю в Сети

"Когда сидит в телефоне, понаблюдайте за лицом - невозможно читать угрозы бесстрастно. Психика и физиология тесно связаны, могут начаться психосоматические проявления: болит голова, потерян аппетит, сон", - рассказала ранее в интервью "РГ" психолог Городского центра медпрофилактики Екатеринбурга Анна Ткач.

Специалисты советуют родителям в подобных случаях просмотреть социальные сети ребенка, переписки, понять, как к нему относятся, в каком тоне общаются.

Если подозрения подтвердились, в первую очередь нужно дать ребенку понять: мама и папа всегда на его стороне, он ни в чем не виноват.

"Нужно успокоиться. Дальше садимся и проясняем ситуацию: "Расскажи мне, пожалуйста, я тебя понимаю". Поддерживаем: "Я тебе верю!", "Ты не один попал в такую ситуацию". Помогите ребенку справиться со страхом, обидой, виной. Если необходимо, обратитесь к психологу", - говорит Анна Ткач.

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