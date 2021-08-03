Как понять, что над ребенком издеваются в школе

Начинается все с нежелания ходить в школу. Сначала - под благовидным предлогом (заболел живот, поднялась температура). Если семья не реагирует - начинаются прогулы.
"Меняется успеваемость, ребенок становится более замкнутым, подавленным. Невозможно не заметить внешние признаки - он приходит с порванным рюкзаком или курткой, с испачканной формой, в грязных вещах ", - рассказала на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" завотделением и детским дневным стационаром Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 Дарья Шурыгина.
Все эти признаки - повод задуматься, попытаться вызвать ребенка на диалог, узнать, в чем причина происходящего.
Травить подростка могут и не в открытую: по информации Майкрософт, в России кибербуллингу (издевательствам в соцсетях) подверглись 2,5 миллиона подростков. При этом по данным онлайн-школы Фоксфорд, лишь 34 процента детей рассказали друзьям, что столкнулись с такой бедой в интернете, с родителями поделились 24 процента. И всего пять процентов сообщили учителям.
Признаки, что у школьника проблемы в Сети, такие же - меняется поведение: был активный - стал молчаливый, мало общается с друзьями. Или наоборот: был тихим и скромным - начал проявлять агрессию, может начать плакать и кричать без причины.
"Когда сидит в телефоне, понаблюдайте за лицом - невозможно читать угрозы бесстрастно. Психика и физиология тесно связаны, могут начаться психосоматические проявления: болит голова, потерян аппетит, сон", - рассказала ранее в интервью "РГ" психолог Городского центра медпрофилактики Екатеринбурга Анна Ткач.
Специалисты советуют родителям в подобных случаях просмотреть социальные сети ребенка, переписки, понять, как к нему относятся, в каком тоне общаются.
Если подозрения подтвердились, в первую очередь нужно дать ребенку понять: мама и папа всегда на его стороне, он ни в чем не виноват.
"Нужно успокоиться. Дальше садимся и проясняем ситуацию: "Расскажи мне, пожалуйста, я тебя понимаю". Поддерживаем: "Я тебе верю!", "Ты не один попал в такую ситуацию". Помогите ребенку справиться со страхом, обидой, виной. Если необходимо, обратитесь к психологу", - говорит Анна Ткач.