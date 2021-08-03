Курганский пенсионер увековечил имена тружениц тыла исчезнувшей деревни

В поселке Введенском Кетовского района Курганской области разрушается обелиск участникам Великой Отечественной войны. Замгенпрокурора России поручил региональной прокуратуре проверить, кто его довел до такого состояния. А в это время в другом районе 86-летний житель на свою пенсию устанавливает памятный знак труженицам тыла в несуществующей деревне.

Деревня Островка в Притобольном районе исчезла в начале 1970-х: попала в разряд неперспективных. По инициативе и при непосредственном участии уроженца здешних мест ветерана труда Ивана Яковлевича Осипова благодарные земляки установили на месте деревни в 1985 году восьмиметровый белый обелиск погибшим в Великой Отечественной войне местным жителям. Он стоит на возвышеннос­ти, поэтому виден издалека.

А в прошлом году, в канун 75-летия Победы, капитально его отремонтировали опять-таки с подачи Осипова. В основание обновленного монумента положили капсулу с завещанием внукам не забывать свои корни, хранить память о героях-земляках. В этом году ветеран решил дополнить мемориал памятным знаком труженицам тыла родной деревни. Матери и вдовы погибших фронтовиков внесли неоценимый вклад в Победу. Потомки должны знать их имена, считает он. Хотел успеть к 22 июня, но желающих поддержать его идею деньгами не нашлось, поэтому пришлось все делать за свой счет. Мраморная плита уже готова. На ней - 35 фамилий. Чтобы их нанести, Ивану Яковлевичу не пришлось даже обращаться в архив: знает всех поименно.

- Глафира Ильинична Астафьева приехала к нам из Куртамышского района по направлению после окончания педучилища в 1940 году, - вспоминает Осипов. - Весь день с нами, ребятишками, возилась, а вечером - в правление. Там собирались все женщины, обсуждали текущие дела, фронтовые сводки и вместе оплакивали погибших. В то время в деревню много приходило похоронок. Здесь проживало вместе с детьми всего 200 человек, домой не вернулись 34. Их имена отлиты на мемориальной плите у основания памятника. Вся тяжесть сельских работ легла на женс­кие плечи. Агапия Александровна Островских, Клавдия Семеновна Рясова, Наталья Алексеевна и Полуфера Ивановна Осиповы были в войну извозчиками, возили в Курган хлеб. Обоз состоял из 8-10 лошадей. Ехали туда три дня с двумя ночевками и столько же оттуда.

Памятный знак труженицам тыла деревни Островки 1941-1945 годов уже доставлен на место. По замыслу энтузиаста, он будет при­креплен к обелиску на противоположной стороне от мраморной плиты с именами погибших. Но до этого торжественного момента ему бы хотелось благоустроить территорию вокруг памятника, выложить ее плиткой, чтобы не зарастала. До ближайшего села - 4 километра, часто не находишься. Плитку, хоть и не новую, приобрели: помогли в районной администрации и Думе. Нужен еще песок. И все это тоже нужно привезти к обелиску. А вот на это сил и средств у ветерана уже не хватает.

Между тем

Иван Яковлевич - наш постоянный читатель, поэтому обратился в "РГ": может, найдутся люди, которые ему помогут довести до конца доброе дело? Таких памятных знаков в честь тружениц тыла в Курганской области еще не было, да и в России вряд ли много найдется. Ветеран надеется, что после окончания всех работ шефство над памятником возьмут местные школьники.

Если вы хотите помочь ветерану, напишите по электронной почте: pichurina45@mail.ru.