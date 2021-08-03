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03.08.2021 08:54
Рубрика: Общество

На Урале прошел автопробег в честь героя-десантника

Текст: Константин Балагаев
Фото: Наталья Шмидько/Пресс-служба объединения "Герои Урала" Фото: Наталья Шмидько/Пресс-служба объединения "Герои Урала"
Фото: Наталья Шмидько/Пресс-служба объединения "Герои Урала"

В честь легендарного бойца Хамита Нафикова, воевавшего в Афганистане, и всех погибших уральцев - участников боевых действий прошел автопробег "Направление - Память".

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Ветераны военной службы, представители ДОСААФ, ветеранских и военно-патриотических молодежных организаций, Герои Российской Федерации преодолели 250 километров до Михайловска, неподалеку от которого в деревне Уфа-Шигири родился Нафиков. Автоколонны стартовали рано утром одновременно из двух свердловских городов - Полевского и Первоуральска. По пути участники делали остановки, возлагали цветы к мемориалам участников боевых действий. К середине дня три грузовика, два автобуса и 29 легковых машин с почти 200 участниками пробега достигли конечной точки маршрута - могилы десантника в Михайловском.

Хамиту Нафикову было 24 года, когда он погиб в Афганистане. Своей смертью он сникал уважение даже у врага. Его хотели взять живым, но он, имея только нож и саперную лопатку, не позволил пленить себя. Понеся огромные потери, душманы поняли, что десантник им не сдастся, сколь бы человек на него ни нападали. Не приближаясь к нему, они расстреляли его с расстояния из нескольких автоматов. Противник предложил похоронить героя на своей земле, чтобы на его примере воспитывать своих детей, но последний приют Хамит нашел все же на Урале.

Его посмертно наградили Орденом Ленина и … на годы забыли. 15 лет назад информацию о герое-десантнике, лейтенанте ГРУ, который стал легендой и примером стойкости, нашли ветераны военной службы города Полевского и впервые поехали на его малую родину в Михайловск. Так началась и продолжается история этого автопробега.

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