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03.08.2021 00:00
Рубрика: Происшествия

Суд отказал в иске о сносе качелей на дачном участке рядом с ЛЭП

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Суд в Свердловской области защитил детские качели во дворе частного дома от разрушения и уничтожения. Детские забавы нельзя судить по тем же правилам, как какой-нибудь самострой.

Снести качели с лица земли потребовали местные энергетики. Кому-то может показаться странным, но мотивы у них были самые гуманные: спасти граждан, и в первую очередь маленьких граждан, от гипотетических неприятностей. Дело в том, что рядом с участком, на котором стоят качели, расположена линия электропередач на деревянных опорах.

Фото: iStock
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"В ходе очередного осмотра территорий "Облкоммунэнерго" обнаружило, что в границах охранной зоны на участке Натальи В. расположена детская площадка - качели и песочница, и все это огорожено металлическим забором", - рассказывают в Свердловском областном суде. Энергетики подали иск в суд, требуя освободить территорию охранной зоны: снести качели и металлический забор. "Аргументировали свое требование энергетики тем, что при аварийной ситуации, например, падении провода, зона растекания поражения увеличится на расстояние длины забора. Так же истец утверждал, что ответчик не согласовал размещение сооружений в пределах охранной зоны", - сообщили в областном суде. Первая инстанция - Красноуфимский районный суд - поддержала энергетиков. Казалось, что все, качели свое отскрипели. Однако женщина не опустила рук, а подала апелляционную жалобу. А Свердловский областной суд ее поддержал.

"Судебная коллегия обратила внимание на то, что правилами охраны электрических сетей не предусмотрено безусловного запрета на строительство зданий и сооружений в пределах охранных зон, установленных для объектов электросетевого хозяйства, - поясняют в областном суде. - В данной ситуации истцу было необходимо представить доказательства, что расположение спорных объектов повлечет нарушение функционирования объектов электросетевого хозяйства, а также может создать угрозу жизни и здоровью граждан".

Однако в конкретной ситуации, продолжают представители суда, требование истца основано только на отсутствии письменного согласия с его стороны на строительство забора, что само по себе является формальным основанием.

Нельзя судить качели по тем же правилам, как какой-то самострой. Их можно переставить

"Забор возведен в пределах предоставленного земельного участка, при этом разрешения на его строительство не требуется. Что касается качелей, то такой объект в принципе не может являться предметом рассмотрения, учитывая движимый характер вещи, возможность ее перемещения в любое время и место", - подчеркнули в областном суде.

Иными словами, детские качели по определению не могут быть самостроем. И это крайне важное разъяснение.

Также судом апелляционной инстанции отмечено, что охранная зона высоковольтных линий до настоящего времени является расчетной, ее координаты не установлены, сведения об обременениях земельного участка ответчика зоной с особыми условиями использования территории в ЕГРН отсутствуют.

Поэтому дети могут по-прежнему спокойно (а лучше - весело) играть в песочнице и качаться на качелях. Добрые дяди-энергетики больше не смогут лишить их законных удовольствий.

Что же касается охранной зоны, то над ней еще стоит юридически поработать.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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