Уехал в цирк: Екатеринбургский музей карикатуры потерял пристанище

Часть уникальной музейной экспозиции зрители вскоре смогут видеть в антрактах циркового представления.

Поднимаюсь по крутой лестнице наверх и становлюсь последним посетителем музея карикатуры на Пушкина, 4. Детали разобранных конструкций лежат на полу, но в основном экспозиция пока еще на стенах. Сменившийся владелец помещения дал создателю музея художнику Максиму Смагину два дня, чтобы уложить в коробки и вывезти около 3000 экземпляров его коллекции из помещения, в котором она выставлялась примерно год. До этого музей вынужден был съехать из закрывшегося кинотеат­ра "Салют".

Цель музея - не только пропаганда искусства карикатуры, но шире - ироничного взгляда на жизнь. Именно таким взглядом старается смотреть на происходящее с его детищем и Максим:

- Музей истории Екатеринбурга предложил сдать все в их фонды. А мне устроиться к ним разнорабочим. Такое лестное предложение, едва не согласился!

Принты, страницы печатных изданий, подлинники карикатур, подаренные разными художниками - по ним можно проследить, как зародилась и как менялась привычка рисовать забавные картинки с глубоким смыслом. Интересно узнать, какой видели Россию карикатуристы разных стран и эпох. Например, как нас изображали англичане во время войны с Наполеоном, когда у нас был общий враг и в ходе Крымской войны, когда мы были противниками. Наивный родственник карикатуры русский лубок, работы знаменитых советских карикатуристов - в музее была возможность не только рассмотреть все это, но и послушать лекции, принять учас­тие в мастер-классах и конкурсах. С открытия в 2017-м до лета 2021 года в музее карикатуры прошли 23 тематических и персональных выставки. Во время одной из них, посвященной Владимиру Ленину, соорудили инсталляцию - мавзолей, сложенный из 55 томов полного собрания сочинений вождя.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что "в настоящее время площади, находящиеся в собственности муниципальных бюджетных… учреждений культуры… для запрашиваемых целей отсутствуют" - мест нет! Центр культуры и искусств "Верх-Исетский", по словам начальника управления культуры Екатеринбурга Ильи Маркова, "готов рассмотреть возможность предоставления площадки для временного экспонирования музейных предметов". Но площадку для временной экспозиции Максиму удалось найти самому - это цирк.

Коробки с большей частью коллекции будут ждать лучших времен на частной квартире. На выставку попадут избранные карикатуры, отражающие историю жанра, а также работы, непосредственно связанные с цирковым искусством.

- Новое пространство подсказывает новые темы, новые идеи. Например, хочу провести конкурс карикатур о цирке, - рассказывает Смагин.

Тем временем поиск постоянного места для музея продолжится.