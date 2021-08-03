В Челябинской области отремонтируют 800 километров дорог

В Челябинской области приведут в нормативное состояние 800 километров автодорог. Объемы финансирования на этот год составили 19,9 миллиарда рублей, сообщили во вторник на совещании по развитию дорожной и транспортной инфраструктуры в правительстве региона.

- Сегодня мы практически в три раза нарастили объемы дорожных работ - в 2018 году было отремонтировано чуть больше 270 километров, - рассказал глава региона Алексей Текслер и предложил сосредоточиться на контроле за сроками и качеством ремонтных работ. - В этих вопросах не должно быть формализма, выезжайте на места ремонтов, держите постоянную связь с главами территорий.

Среди крупных объектов, в частности, называются реконструкция Ленинградского моста в Челябинске, путепровод по улице 9 мая и реконструкция уличной дорожной сети для проекта "Притяжение" в Магнитогорске. Начато строительство моста со спиралевидным съездом в Бакале.

Как отметил руководитель миндортранса области Алексей Нечаев, на следующий год уже законтрактовано 78 процентов объектов дорожного строительства, решаются вопросы по досрочному заключению контрактов на 2023 год.

Кстати

В этом году будет обновлен парк общественного транспорта в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Троицке и Уйском. Челябинск получил 30 новых трамваев и 150 автобусов на газомоторном топливе. В 2022 году планируется обновление троллейбусной инфраструктуры с покупкой порядка 200 новых троллейбусов. Всего в планах на ближайшие годы обновить более 500 единиц общественного транспорта.