В Екатеринбурге сел пассажирский самолет с отказавшей гидравликой

Сегодня ранним утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет с отказавшей гидравликой.

Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, в 05.54 командир воздушного судна, летевшего на Средний Урал из Симферополя, сообщил об отказе зеленой гидросистемы.

Отметим: гидравлические системы используют для управления рулями и стабилизатором, выпуска и уборки шасси, просадочно-взлетной механизации и так далее. Однако в случае, например, с Airbus отказ одной из систем не является критичным, так как на воздушном судне их три (помимо зеленой есть еще синяя и желтая - это условные обозначения, не сваязанные с цветом жидкости), и для безопасного завершения полета достаточно любой из них.

Борт с технической неисправностью авиакомпании Nordwind благополучно приземлился в Кольцово - никто из 148 пассажиров не пострадал.

"Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - передает пресс-служба ведомства.