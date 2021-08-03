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03.08.2021 09:55
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге сел пассажирский самолет с отказавшей гидравликой

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня ранним утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет с отказавшей гидравликой.

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Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, в 05.54 командир воздушного судна, летевшего на Средний Урал из Симферополя, сообщил об отказе зеленой гидросистемы.

Отметим: гидравлические системы используют для управления рулями и стабилизатором, выпуска и уборки шасси, просадочно-взлетной механизации и так далее. Однако в случае, например, с Airbus отказ одной из систем не является критичным, так как на воздушном судне их три (помимо зеленой есть еще синяя и желтая - это условные обозначения, не сваязанные с цветом жидкости), и для безопасного завершения полета достаточно любой из них.

Борт с технической неисправностью авиакомпании Nordwind благополучно приземлился в Кольцово - никто из 148 пассажиров не пострадал.

"Свердловская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов", - передает пресс-служба ведомства.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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