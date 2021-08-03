В регионах прошли спартакиады в рамках проекта "Спорт - норма жизни"

В ямальском Новом Уренгое, когда наши атлеты борются за медали Олимпийских игр в Японии, устроили свою летнюю дворовую олимпиаду для детей и подростков до 16 лет - "За здоровый образ жизни".

В Чечне с начала года прошло уже несколько турниров "Спорт - норма жизни". Один из них - по перетягиванию каната среди юношей 15-17 лет. Фото: Министерство Чеченской республики по физической культуре, спорту и молодежной политике

Этим летом дети и в других регионах тоже участвуют в спартакиадах, организованных в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В них участвуют дворовые команды.

На Ямале видов спорта в состязаниях было чуть меньше, чем в больших Олимпийских стартах. Уже состоялись легкоатлетическая и комбинированная эстафеты, турнир по мини-футболу, волейбольные матчи. Впереди - флорбол, настольный теннис, дартс, городки, стритбол, соревнования по спортивному туризму.

Все, что нужно для участия в спартакиаде - собрать дворовую команду и обратиться в городской центр развития физкультуры и спорта. Сотни подростков получили возможность состязаться на лучших спортивных площадках города. "С нетерпением ждали спартакиаду. Многие из-за пандемии остались в городе, - говорит юный спортсмен по спортивному туризму Дима Сергеев. Надеюсь, возьмем первое место!"

"Наша задача, - пояснил глава Ямальского родительского комитета Михаил Пацевич, - сделать каникулы увлекательными, чтобы дети смогли соревноваться, развивать себя".

А в Чечне с начала года прошло уже несколько таких турниров. В Грозном прошли соревнования по перетягиванию каната среди юношей 15-17 лет, посвященные Дню чеченского языка. "Такие турниры объединяют подростков в стремлении достичь общей цели", - заметил ответственный за проведение турнира Майрбек Мацаев.

А в Ножай-Юртовском районе прошла спортивная эстафета "Веселые старты" для детей 11-13 лет на площадке спортивного комплекса военно-патриотического клуба "Ахмат-Беной" села Байтарки.

Увлекательным было и футбольное первенство среди юношей 12-14 лет. В нем участвовали более 50 спортсменов из станиц Наурская, Ищерская, Николаевская и села Алпатово. Как отметил тренер по футболу детско-юношеской спортивной школы N 10 из Наурской Рашид Абдулаев, в Чечне спорт является одним из главных мотиваторов для молодежи развиваться и совершенствоваться.