В Тюмени оживили старинную фотографию колокольного завода

Речь об исторической реконструкции предприятия знаменитых литейщиков Гилевых - родоначальника дела Петра Ивановича и его сыновей. Основой для нее стала случайно обнаруженная в фондах местного музея имени Словцова фотография 1913 года, а главными звездами - 25 колоколов, составивших мощный, громогласный подбор. Довольно точно "воспроизвели" документ вековой давности прямо в Гилевской роще на окраине города, где давно располагались цеха, специалисты Сибирского центра колокольного искусства, единственного за Уралом, и звонари из Тюменской области, а также Томска, Омска, Барнаула и Иркутска.

Сейчас в Тюмени о Гилевых напоминает лишь роща в их честь, но вот уже 20 лет всеохватно судьбу династии (в ней 20 мастеров в семи поколениях!) изучают в Новосибирске. Алексей Талашкин, замруководителя центра колокольного искусства, замечает, что эксперты нашли 90 образцов, отлитых за два века: они, несмотря на исторические перипетии, сохранились в разных регионах России (большинство свезено как раз-таки в Новосибирск), некоторые добрались до Иерусалима.

Гилевские колокола - особые: по указу императора Николая II в сплав для них обязательно добавляли стреляные артиллерийские гильзы, а отливали для церквей вдоль Сибирской железной дороги.

- В 1905 году их признали лучшими в мире. Медаль и грамоту по этому случаю я нашла в Тобольске, - рассказала правнучка Петра Гилева Наталья Безрукова, приехавшая на реконструкцию из Москвы.

Кстати, с того артефакта Наталья Александровна, бабушка которой Павла Петровна Воробейчикова тоже активно помогала на заводе, начала составлять родословное древо и даже издала книгу. Она обязательно приедет в Тюмень следующим летом, чтобы дать старт большому фестивалю колокольного звона в память о легендарных родственниках.