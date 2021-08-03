Жителей Екатеринбурга будут судить за кражу сахара на 66,8 млн рублей

Двое жителей Екатеринбурга - мужчина и женщина - предстанут перед судом за многомилионное хищение сахара и отмывание денег.

Как рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, в сентябре 2019 фирма, которой руководила обвиняемая, и еще она компания заключили договор, согласно которому фигурантка взяла на хранение около трех тонн сахара-песка.

Женщина была ответственна за сохранность груза, не имела права перевозить его без согласия собственника. Но в итоге с помощью сообщника продала чужой товар себестоимостью более 66,8 миллиона рублей, а вырученные деньги отмыла через ряд финансовых операций.

В зависимости от роли фигуранты обвиняются в растрате и легализации денежных средств. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.