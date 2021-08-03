РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС

Комиссия ЕС признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Документы будут действительны на всей территории Евросоюза и в странах Шенгенской зоны, сообщили в РФПИ.

По словам европейского комиссара юстиции Дидье Рейндерса, комиссия ЕС "принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами, и сейчас все больше стран подключаются к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС".

"Спутник V" стал главной вакциной, которая была использована в Сан-Марино для защиты населения от новой корнавирусной инфекции, подчеркивается в сообщении РФПИ.