Роман Василенко: Наш кооператив создает уникальные возможности решения жилищной проблемы

Председатель совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко - о перспективах приобретения недвижимости с помощью кооператива.

Роман Викторович, какой спектр объектов недвижимости охватывает программа приобретения недвижимости в ПК "Бест Вей"?

Роман Василенко: Это прежде всего квартиры, а также апартаменты и машино-места - с ними мы работаем с апреля 2021. Кроме того, с этого же времени у нас появилась новая категория пайщиков - юридические лица.

Все объекты недвижимости мы в интересах пайщиков приобретаем только на вторичном рынке - это наиболее безопасно. Квартиры, апартаменты, машино-места, которые мы приобретаем, тщательно проверяются юристами и независимыми оценщиками: за семилетнюю историю кооператива не было ни одного случая приобретения объекта недвижимости со спорным статусом.

А какова динамика числа пайщиков и количества приобретаемых объектов недвижимости?

Роман Василенко: Наша надежная многолетняя работа, а также новые возможности обеспечили рекордный приток пайщиков и рекордный рост покупки объектов недвижимости для пайщиков кооператива. За почти полгода мы видим рост основных показателей деятельности кооператива: число пайщиков составило более 17 тыс. и выросло с начала года более чем на 7 тыс. Количество приобретенных в интересах пайщиков объектов недвижимости увеличилось за тот же период более чем на 500: кооператив приобрел для пайщиков в общей сложности более 2020 объектов недвижимости. Очередь пайщиков на приобретение недвижимости неуклонно сокращается.

Безусловно, этому способствует и позитивная экономическая ситуация в стране. Все больше граждан, которые откладывали покупку недвижимости на будущее, стремится решить жилищную проблему "здесь и сейчас", пока цены на объекты недвижимости не выросли еще сильнее. И все больше граждан стремится решить жилищную проблему с помощью кооператива, предоставляющего паевые средства без процентов, с минимальной переплатой, связанной прежде всего с небольшими членскими взносами, оплатой юридической проверки/независимой оценки и уплатой налогов за квартиру.

Кроме того, для вступления в кооператив максимально просто - необходим только паспорт, в том числе иностранный. Вступить в кооператив можно с 16 лет и до самых преклонных годов - верхней возрастной границы нет: пай наследуется.

Мы не проверяем финансовую состоятельность пайщика - физического лица. Если пайщик в силу тех или иных причин теряет финансовую состоятельность и не может расплачиваться за объект недвижимости, он выходит из кооператива и в соответствии с уставом в двухмесячный срок получает все внесенные им паевые средства. То есть практически ничем не рискует: либо он приобретает, рассчитавшись с кооперативом, недвижимость в собственность, либо, если у него резко ухудшается финансовая ситуация или меняются планы, он получает назад внесенные им паевые средства (при этом членские взносы, оплата юридической экспертизы и независимой оценки, разумеется, не возвращаются).

Расширяется ли география работы кооператива?

Роман Василенко: За более чем семь лет работы кооператива за редким исключением не осталось практически ни одного субъекта Федерации, где мы не приобретали бы недвижимость для наших пайщиков. В этом году география работы кооператива была очень широкой. Помимо Санкт-Петербурга, в котором зарегистрирован кооператив, и северо-запада страны, мы работали в Москве и Московской области, в Крыму, регионах Дальнего Востока, Сибири, Поволжья и других. Мы работаем в том числе в малых городах - где почти нет предложения ипотечных кредитов.

По моему мнению, одна из гарантий надежности ПК "Бест Вей" - систематический анализ его деятельности одной из ведущих аудиторских компаний. Проверка проходит ежегодно, в отдельных случаях мы просим проанализировать деятельность кооператива за полгода.

При этом деятельность кооператива максимально прозрачна для пайщиков. Они видят движение очереди в реальном времени в своем электронном личном кабинете, там же отражаются все платежи. Привлекательность для пайщиков и прозрачность - вот те факторы, которые лежат в основе роста нашего кооператива.