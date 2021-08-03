Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ для колледжей

Новости

Крупный лесной пожар охватил северный пригород Афин 18:45
Джейсона Момоа взбесил вопрос о сцене изнасилования в "Игре престолов" 18:40
Утвержден проект планировки первого участка метро в Бирюлево 18:39
Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы 18:38
В Россию из Германии экстрадировали особо опасного преступника 18:28
Магнус Карлсен проиграл в полуфинале Кубка мира по шахматам в Сочи 18:26
Частицы мощей св. Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 18:16
Эрдоган поблагодарил Путина за помощь Турции в тушении лесных пожаров 17:59
Витория: Промес вряд ли сыграет с "Бенфикой" 17:50
В санаториях Кубани открылись 14 пунктов вакцинации для туристов 17:43
В Ленобласти ввели 20-процентный кешбэк на киносъемки в регионе 17:27
Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов 17:20
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей 17:12
Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы 17:11
Исследование: Продолжение курения у онкопациентов серьезно ухудшает прогноз 17:11
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму 17:03
У пожилых людей нашли в два раза больше антител к COVID-19, чем у молодых 16:55
В ПФР напомнили о праве ряда россиянок на досрочную пенсию 16:53
Святенко: Женщины смогут работать авиамеханиками с весны 2022 года 16:52
Правительство не поддержало инициативу об увеличении социального вычета 16:46
Полиция Испании задержала банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной 16:42
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:40
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом 16:39
Под Тверью возбудили три уголовных дела о лжевакцинации 16:38
Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 17:57
Рубрика: Общество

Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ для колледжей

Текст: Мария Агранович
В новом учебном году студенты колледжей впервые напишут всероссийские проверочные работы (ВПР). Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев подписал приказ, утверждающий расписание ВПР для тех, кто получает среднее профобразование.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, проверочные работы в колледжах в новом учебном году будут проводится впервые. Они пройдут с 15 сентября по 9 октября 2021 года во всех без исключения образовательных организациях СПО. Правда, писать их будут не все, а только студенты-очники: первокурсники и те, кто в предыдущем (2022/2021) учебном году закончил изучение общеобразовательных предметов.

Фото: РИА НОВОСТИ
Мишустин установил педагогам колледжей и техникумов доплату за классное руководство

Ребятам предстоит выполнить работы по профильным для своей специальности предметам. Выбирать, по каким именно, будет администрация колледжа из этого списка: русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика. Также студентов ждут проверочные работы на оценку метапредметных результатов обучения.

По всем предметам, в соответствии с утвержденным расписанием, проверочные работы нужно провести с 15 по 28 сентября по удобному для учреждений СПО графику. Причем по каждому профильному предмету работа проводится для всех студентов в один день, независимо от специальности. Работы по иностранным языкам (английскому и немецкому) будут проводиться только на компьютерах.

Что касается работ по оценке так называемых метапредметных результатов - умений и навыков получать и анализировать информацию из разных областей знаний, то их можно писать как на бумажных бланках, так и на компьютере. Если в колледже выбрали бумагу, то сроки те же что и для общеобразовательных предметов. Если решено проводить работы на компьютерах, то для студентов 1 курсов они должны быть проведены с 27 сентября по 2 октября, а для остальных - с 4 по 9 октября.

До 27 октября должна быть завершена проверка всех ВПР: результаты появятся в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Студенты вузов и колледжей смогут получить сразу несколько квалификаций

Проверочные работы помогают понять, насколько уровень знаний соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Уже не первый год они проводятся в школах, теперь пришла пора "подключаться" и колледжам. Важно: результаты ВПР в колледжах не будут использоваться для оценки работы преподавателей, колледжей в целом или органов управления образованием. Зато они могут помочь в совершенствовании учебного процесса.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

Главное сегодня

Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом
В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел