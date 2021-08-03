Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ для колледжей

Напомним, проверочные работы в колледжах в новом учебном году будут проводится впервые. Они пройдут с 15 сентября по 9 октября 2021 года во всех без исключения образовательных организациях СПО. Правда, писать их будут не все, а только студенты-очники: первокурсники и те, кто в предыдущем (2022/2021) учебном году закончил изучение общеобразовательных предметов.

Ребятам предстоит выполнить работы по профильным для своей специальности предметам. Выбирать, по каким именно, будет администрация колледжа из этого списка: русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика. Также студентов ждут проверочные работы на оценку метапредметных результатов обучения.

По всем предметам, в соответствии с утвержденным расписанием, проверочные работы нужно провести с 15 по 28 сентября по удобному для учреждений СПО графику. Причем по каждому профильному предмету работа проводится для всех студентов в один день, независимо от специальности. Работы по иностранным языкам (английскому и немецкому) будут проводиться только на компьютерах.

Что касается работ по оценке так называемых метапредметных результатов - умений и навыков получать и анализировать информацию из разных областей знаний, то их можно писать как на бумажных бланках, так и на компьютере. Если в колледже выбрали бумагу, то сроки те же что и для общеобразовательных предметов. Если решено проводить работы на компьютерах, то для студентов 1 курсов они должны быть проведены с 27 сентября по 2 октября, а для остальных - с 4 по 9 октября.

До 27 октября должна быть завершена проверка всех ВПР: результаты появятся в Федеральной информационной системе оценки качества образования.

Проверочные работы помогают понять, насколько уровень знаний соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. Уже не первый год они проводятся в школах, теперь пришла пора "подключаться" и колледжам. Важно: результаты ВПР в колледжах не будут использоваться для оценки работы преподавателей, колледжей в целом или органов управления образованием. Зато они могут помочь в совершенствовании учебного процесса.