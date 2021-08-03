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03.08.2021 07:51
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, когда планируют выходить на пенсию

Текст: Елена Манукиян

Большинство россиян планируют работать до тех пор, пока позволяет здоровье, следует из опроса, проведенного сервисом hh.ru и фитнес-компанией "Деньги Вперед", пишет РБК.

Фото: iStock
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Отмечается, что так ответили 42% опрошенных, в основном молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Еще треть сообщили, что планируют уйти на заслуженный отдых, как только достигнут пенсионного возраста. Каждый пятый рассчитывает стать пенсионером досрочно. А 6 процентов рассказали о планах работать до 70-75 лет.

При этом большинство из тех, кто рассчитывает максимально отсрочить свой выход на пенсию, проживают в Московской, Волгоградской и Иркутской области.

Согласно результатам исследований, более половины россиян (56%) не делают сбережений для жизни на пенсии. Из тех, кто заботится о будущем, копят деньги по-разному. У большинства из них (17%) есть накопительный счет или депозит, 14% - инвестируют в ценные бумаги, 13% - вкладывают в недвижимость, 10% - пользуются негосударственным пенсионным фондом, 9% - скупают валюту, 1% - используют полисы страхования жизни.

Чаще всего о финансовом обеспечении на пенсии заботятся менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы.

Каждый четвертый соотечественник после выхода на пенсию рассчитывает на сильное сокращение доходов и урезание расходов, каждый пятый планирует жить на доход от пассивных инвестиций и много путешествовать. Еще 17% сообщили, что будут сдавать в аренду имущество, а 3% останутся на содержании детей.

Всего в опросе приняли участие более 2,2 тысячи работающих россиян.

По данным Пенсионного фонда в этом году средний размер пенсии по стране составляет 17,5 тысячи рублей. Ожидается, что в 2022 году она вырастет на 5,9%, а в 2023 году - еще на 5,6%. Таким образом, через год пенсионеры по старости в среднем будут получать 18,4 тысячи рублей, а через два года - более 19,3 тысячи рублей.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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