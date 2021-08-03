Ростуризм отреагировал на ДТП с российскими туристами в Турции

Федеральное агентство по туризму России отреагировало на ДТП с автобусом с российскими туристами, которое произошло в Турции.

"Ростуризм держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", - говорится в заявлении ведомства.

В результате аварии, которая произошла в районе города Манавгата, погибли три россиянина, пятеро пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

"Все пострадавшие доставлены в больницы для получения первой медпомощи и дополнительного осмотра", - отмечается в сообщении Ростуризма. Также в больницах есть русскоговорящие гиды, которые находятся рядом с пострадавшими.

Всего в автобусе было 22 гражданина России.

Как отмечают сотрудники полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство выехало на встречную полосу и перевернулось.