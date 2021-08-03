Рынок "зеленых" облигаций вырастет до 3 трлн рублей

Систему финансирования "зеленых" проектов и инициатив в сфере устойчивого развития готовит правительство. Она позволит компаниям на более выгодных условиях привлекать деньги на экологические проекты. Речь идет как о посадке деревьев, так и о модернизации производств, если она позволит сократить выбросы и уменьшить углеродный след продукции. Распоряжение правительства уже принято, очередь - за остальными документами.

Каждая десятая корпоративная облигация России к 2030 году будет "зеленой", сообщил "РГ" замглавы минэкономразвития Илья Торосов. По оценке министерства, в перспективе объем рынка экологических заимствований может достигнуть 3 трлн рублей. "Зеленое" финансирование мало чем отличается от обычного, но позволяет инвесторам получить налоговые льготы в обмен на меньшую доходность, компаниям - деньги, а государству реализовать приоритетные проекты.

Привлекать "зеленое" финансирование можно будет в энергетике, строительстве, промышленности, отрасли обращения с отходами, транспорте, сельском хозяйстве, водоснабжении и водоотведении. Главное условие - сделать так, чтобы в результате снизились выбросы загрязняющих веществ или парниковых газов и сократилось потребление ресурсов, повысились показатели сбережения энергии.

"Деньги можно будет направить, например, на проекты по снижению углеродного следа или негативного влияния на окружающую среду в целом, - говорит Торосов. - Российский рынок "зеленых" облигаций небольшой, около 100 млрд рублей. Но мы планируем запустить меры стимулирования рынка. Пока обсуждаем субсидирование купонного дохода, субсидирование верификации проектов и обнуление ставки налога на купонный доход. Считаем, что необходимо поддержать рынок в течение первых трех лет после запуска".

По данным Банка России, сейчас в секторе устойчивого развития Московской биржи обращаются 13 выпусков "зеленых" и 4 выпуска "социальных" облигаций. Один из них был размещен правительством Москвы, чтобы привлечь деньги на строительство метро и замену автобусов на электробусы. По мнению Торосова, этот опыт могут взять на вооружение и другие регионы.

Регулировать обращение таких бумаг Банк России будет по особым правилам, их разработают после того, как правительство утвердит таксономии "зеленых" и адаптационных проектов и связанные с этим документы. "Зеленые" заемные средства обычно обходятся компаниям, их выпускающим, несколько дешевле, чем привлеченные на общих основаниях - скидка может составить от 4 до 10 базисных пунктов, объяснял ранее первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Инвесторы соглашаются на такую потерю доходности, поскольку взамен они получат доход, который или вовсе не будет облагаться налогом на прибыль, или будет облагаться по более низкой ставке, добавила директор практики услуг по корпоративному управлению и устойчивому развитию PwC в России Елена Дубовицкая.

Привлекать "зеленые" займы можно будет в энергетике, строительстве, промышленности, отрасли обращения с отходами, в сельском хозяйстве

По данным PwC, для 72% частных инвесторов большую роль играет то, вкладывают ли они деньги в ESG-проект (связанные с экологической, социальной и корпоративной ответственностью) или нет. Считается, что тренд на устойчивое развитие даст импульс развитию рынка "зеленого" финансирования.

Среди возможных покупателей отечественных "зеленых" облигаций эксперты называют крупных отечественных и зарубежных инвесторов. В первую очередь тех, кто заинтересован в ответственном вложении денег. "Только наша реформа по отходам требует 450 млрд рублей, - оценили потребности в ППК "Российский экологический оператор". - Еще нужны деньги на рекультивацию, модернизацию очистных сооружений, канализации, снижение выбросов в атмосферу - потребность реально больше триллиона".

Общая потребность должна в разы превосходить 4 трлн рублей - бюджет нацпроекта "Экология", уверен директор программы WWF России Михаил Бабенко. По его мнению, в нацпроект вошли минимально необходимые мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, на самом деле возможностей правильно потратить "зеленые" деньги намного больше.

Следующим шагом в развитии рынка "зеленого" финансирования станут утвержденные правительством критерии отбора "зеленых" проектов и механизма их верификации. Эта работа будет проделана в ближайшее время, заверили в кабмине.