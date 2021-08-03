Сенатор-медик ответила на опасения по осложнениям после прививки

Реакции организма после вакцинации от коронавируса кратковременны и не представляют угрозы, заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

"Очень часто люди опасаются, что прививка может привести к осложнениям или что человек сам после прививки станет источником заражения. Отвечаю: человек не может стать источником распространения вируса из-за вакцинации. Это просто невозможно, так как вакцина не содержит живого вируса", - написала Кусайко в своем Telegram-канале.

По ее словам, могут возникать поствакцинальные реакции. "Это различные изменения состояния человека, которые развиваются после введения вакцины и проходят самостоятельно за небольшой промежуток времени. Они не представляют собой угрозы и не приводят к стойким нарушениям здоровья", - объяснила сенатор.

К таким реакциям относятся повышение температуры, состояние слабости, боль в месте инъекции.