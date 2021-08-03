Сенатор от Севастополя оценила слова Зеленского об "украденном" Крыме

Слова президента Украины Владимира Зеленского об "украинском Крыме" можно расценивать как политическое шулерство, считает сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Ранее Зеленский заявил, что Крым - украинская земля, а для россиян это "чужая территория", которую они не любят, поэтому она "никогда не будет русской". Также президент Украины признался в любви к полуострову и поделился детскими воспоминаниями о поедании рапанов с песком, прогулках на Ай-Петри и нырянии с прибрежных скал

"Если говорить о современной истории, то 18 марта - это возвращение, даже не воссоединение, а возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Мы всегда будем жить на этой земле, мы ее любим и никогда не планировали отсюда уехать. 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя - это и есть настоящее коренное население, разное по этнической принадлежности, но одинаковое по своей ментальности. Какие оккупанты, о ком идет речь?" - сказала Алтабаева РИА Новости.

Сенатора также удивило, что Владимир Зеленский не знаком с историческими фактами.

"Если он вспоминает о своем детстве - прекрасно, но тогда этот человек лучше бы говорил о том, что нас объединяет сегодня… Это страшно, конечно, когда у человека нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое. Крым и Севастополь были, есть и будут частью русского мира и частью России. У нас нет здесь оккупантов, и мы не допустим, чтобы они были", - добавила политик.