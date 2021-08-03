Школы в Бразилии откроются после полутора лет карантина

В школах Бразилии возобновились очные занятия. Этого дня девчонки и мальчишки ждали с огромным нетерпением, ведь после полутора лет дистанционного обучения большинство из них смогут вернуться в классы.

В марте прошлого года главы бразильских регионов один за другим объявляли о закрытии школ из-за неконтролируемого распространения коронавируса. С тех пор планы вернуть детей в учебные заведения озвучивались неоднократно, но обычно они переносились на более поздний срок.

В феврале в Бразилии начался новый учебный год. Подавляющее большинство детей продолжили обучение в дистанционном формате. Однако в шести из 27 регионов школы все же открыли свои двери для учеников, хоть и частично. В этих штатах за основу была принята гибридная форма обучения, когда часть детей продолжала учиться перед экраном компьютера, а другая часть ходила в школу. Примерно раз в две недели они менялись местами.

Со второго полугодия эту практику решили перенять еще 16 регионов. Во всех школах действуют жесткие противоковидные правила. Имеются ограничения на заполняемость учебных классов. Во время занятий ученики должны соблюдать социальную дистанцию, которая от региона к региону варьируется в пределах одного-двух метров. Как учителя, так и школьники во время занятий должны быть в масках, а в помещениях регулярно должна проводиться дезинфекция. Все классы обеспечены 70-процентным спиртом для обработки рук. Посещение занятий в очном формате пока остается факультативным.

В каждом регионе возвращение в школы характеризуются своими особенностями. Так, в Сан-Паулу заполняемость муниципальных учебных заведений пока не должна превышать 50 процентов, а вот частным школам разрешено принять всех учеников.

В Бразилиа возвращение к учебе будет поэтапным. На этой неделе учебные заведения открылись для дошкольников. На следующей неделе на занятия пойдут начальные классы, потом ученики средней школы и так далее. Дети в западном бразильском штате Мату-Гросу смогут попасть в школу только в октябре. В городе Порту-Алегри (столица самого южного штата Риу-Гранди-ду-Сул) присутствие всех учеников со 2 августа обязательно. А вот в самом северном штате Рорайма власти решил пока сохранить дистанционный формат.

Полтора года дистанционного обучения не самым лучшим образом сказались на здоровье детей. По данным исследования Бразильского совета офтальмологов, 72 процента врачей этой специализации отмечают, что пациентов с диагнозом близорукость в возрасте до 19 лет стало больше, чем до пандемии.

Возвращение детей в школы в Бразилии стало возможным после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В понедельник здесь зафиксированы самые низкие показатели по заболеваемости и смертности с января этого года. За минувшие сутки SARS-CoV-2 здесь заразились чуть более 15 тысяч человек. От вызванных COVID-19 осложнений скончались 389 бразильцев. Учитывая особенности работы бразильской системы здравоохранения по выходным, цифры в понедельник не являются в полной мере репрезентативными. В среднем на прошлой неделе ежедневно выявлялось более 35 тысяч новых случаев заражения, а среднесуточные показатели смертности впервые с середины января не превышали отметку в тысячу человек.