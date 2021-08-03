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03.08.2021 13:19
Рубрика: Власть

Шойгу: При реконструкции БАМа в ближайшие 3,5 года сдадут 19 объектов

Текст: Александр Степанов
Фото: Павел Львов \ РИА Новости Фото: Павел Львов \ РИА Новости
Фото: Павел Львов \ РИА Новости

Военные железнодорожники при реконструкции Байкало-Амурской магистрали за 3,5 года должны сдать 19 объектов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, на участке Улак - Февральск за три с половиной года планируется сдать 19 объектов. "Два - сдать уже в следующем году, 12 - в 2023-м и пять - в 2024-м", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что с прошлой недели Железнодорожные войска ведут реконструкцию БАМа на участке Улак - Февральск общей протяженностью 340 км. Это было сделано в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина.

Шойгу рассказал, что, конкретно этот отрезок имеет важнейшее значение для экономики страны в целом, так как использование всего потенциала северо-восточной ветки позволит увеличить транспортные возможности Восточной Сибири. Строящийся участок позволит увеличить пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок, кроме того, Россия сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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По словам министра, военные железнодорожники должны выполнить большой фронт работ, созданы максимально комфортные условия для их проживания и труда.

Так, на протяжении всего участка Минобороны оперативно возвело современные блочно-модульные городки. К их строительству было привлечено около 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

Шойгу уточнил, что сейчас на реконструкции БАМа стажируются студенты военных учебных центров, которые обучаются по военно-учетным специальностям Железнодорожных войск. Они должны закрепить полученные знания на практике и получить бесценный опыт, который им пригодится в будущем.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Байкало-Амурская магистраль

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