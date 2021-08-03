СК будет добиваться выдачи Испанией медика, обманувшего российскую спортсменку

Следственный комитет напомнил про громкое уголовное дело, которое расследуется несколько лет против Евгения Блюма, хозяина частной клиники в Испании, который обещал поставить на ноги российскую сноубордистку Марию Чаадаеву.

Это уголовное дело официально расследуется против генерального директора ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий" Евгения Блюма. Он от следствия бегает, поэтому его обвинили заочно в "хищении мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ) денежных средств сноубордистки Марии Чаадаевой под предлогом оказания услуг по реабилитации".

Официальный представитель СК Светлана Петренко объяснила, что Евгений Блюм во время следствия находился за рубежом, не являлся по вызовам следователя, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

- Получив информацию о его местонахождении и задержании на территории Королевства Испания, Следственный комитет передал Генеральной прокуратуре РФ необходимые документы для направления запроса о выдаче обвиняемого.

По предварительной информации, подчеркнули в СК, судебные органы Испании отказали России в выдаче Блюма. Они сославшись на то, что ранее испанским судом по итогам рассмотрения дела по существу принято решение о его прекращении, так как, по мнению испанской стороны, отсутствуют "признаки преднамеренного обмана, который предполагает преступление мошенничества".

- Однако Следственный комитет России исходит из необходимости уголовно-правовой оценки действий Блюма с точки зрения российского законодательства. Ведь в данном случае идет речь о нарушении прав гражданки Российской Федерации в результате его незаконных действий, которые согласно российскому законодательству уголовно наказуемы, - подчеркнула Петренко.

По версии Следственного комитета, Блюм, будучи доктором медицинских наук, воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки в связи с полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмой позвоночника и утратой способности ходить. В Испании он убедил спортсменку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей. Но после занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились.

СК уверяет, у него в числе доказательств преступных действий Блюма есть заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, и показания специалистов в области нейрохирургии и лечения травм позвоночника. По этим данным, восстановление функций спинного мозга при травме, полученной спортсменкой, какими-либо реабилитационными мероприятиями невозможно. Учитывая квалификацию доктора, и его ученой степени Блюм не мог не знать о неэффективности проводимой им реабилитации.

Следственный комитет объявил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой затребовать у Испании все необходимые документы.

- После их тщательного анализа Следственный комитет готов предоставить дополнительные данные, свидетельствующие о наличии в действиях Блюма умысла на хищение денежных средств спортсменки, для дальнейшего ведения диалога с испанской стороной для его привлечения фигуранта к уголовной ответственности, - заявила Светлана Петренко.

"Выражая надежду на эффективное сотрудничество, нацеленное на защиту прав потерпевших от преступлений, следует отметить, что у российской стороны уже есть положительный опыт взаимодействия с компетентными органами Испании, которыми принимались решения о выдаче фигурантов уголовных дел Следственного комитета, в том числе о преступлениях в сфере экономики", - сказала представитель ведомства.