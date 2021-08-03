Десять стран могут отозвать решения о признании независимости Косово

Десять стран мира готовы отозвать свои ранее принятые решения о признании самопровозглашенной Республики Косово. Об этом сообщила в понедельник сербская газета Политика, ссылаясь на источники.

Издание не называет конкретные государства, отмечая, что речь идет странах Азии и Африки. Они предпочитают сохранять конфиденциальность из-за возможного давления на них со стороны Вашингтона. Газета отмечает, что Белград надеется на поддержку России и Китая, пишет ТАСС.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косово выступают свыше 60 стран, в том числе Россия и Китай. Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав, однако фактически сербскими властями не контролируется.

В последние годы Косово активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол.