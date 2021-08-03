СМИ сообщают о захвате нескольких танкеров в Оманском заливе

Четыре танкера, возможно, были захвачены вооруженными людьми в Оманском заливе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, от судов Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss практически в одно время поступили сообщения о потере "возможности управляться".

При этом телеканал Sky News сообщил о захвате в Оманском заливе панамского танкера Asphalt Princess. По данным СМИ, на его борт поднялась группа вооруженных людей.

Официальной информации на этот счет из ОАЭ пока не поступало.