Стало известно, сколько стоит новая Windows

Облачная операционная система Windows 365, которая позволяет использовать возможности программной платформы удаленно, не устанавливая ее на ПК, заработала в открытом режиме.

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Стоимость месячной аренды одного рабочего места с Windows 365 для российских пользователей составляет 1350 рублей. Целевая аудитория сервиса - корпоративные клиенты, которые хотят сэкономить на апгрейде имеющихся компьютеров или закупке новых.

Запустить Windows из облака можно практически на любом компьютере, где есть браузер, доступны версии 10 и 11. Также можно использовать специальное фирменное приложение. Все данные обрабатываются на сервере, после чего отправляются пользователю, который видит результат на своем экране.