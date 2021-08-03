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Стало известно, сколько стоит новая Windows

Текст:   Антон Благовещенский
03.08.2021,  
18:03
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Облачная операционная система Windows 365, которая позволяет использовать возможности программной платформы удаленно, не устанавливая ее на ПК, заработала в открытом режиме.

Фото: istock

Стоимость месячной аренды одного рабочего места с Windows 365 для российских пользователей составляет 1350 рублей. Целевая аудитория сервиса - корпоративные клиенты, которые хотят сэкономить на апгрейде имеющихся компьютеров или закупке новых.

Из новой Windows исчезнет привычная функция

Запустить Windows из облака можно практически на любом компьютере, где есть браузер, доступны версии 10 и 11. Также можно использовать специальное фирменное приложение. Все данные обрабатываются на сервере, после чего отправляются пользователю, который видит результат на своем экране.

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