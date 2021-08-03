Столица Нигерии может стать непригодной для проживания из-за изменения климата

Столица Нигерии Лагос, где проживает более 24 миллионов человек, может стать непригодной для проживания из-за изменения климата. Согласно данным американского Института исследований развития инфраструктуры, проблема усугубляется "неадекватными и плохо обслуживаемыми дренажными системами, а также неконтролируемым ростом городского населения".

Гидрологическое агентство Нигерии NIHSA уже спрогнозировало катастрофические наводнения в сентябре в разгар сезона дождей. Лагос частично построен на материке и на череде островов. Власти столицы борются с разрушением береговой линии, которая делает город уязвимым для наводнений. По словам ученых, эти явления связаны с глобальным потеплением и "антропогенными действиями в течение длительного периода времени". Эксперты-экологи полагают, что добыча песка для строительства является основным фактором эрозии береговой линии в Лагосе.

Манзо Иезекиэль, представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии (NEMA), сказал CNN, что повышение уровня воды разъедает берег у Лагоса. Многолетние наводнения в прибрежных районах Нигерии привели к гибели многих людей и их вынужденному переселению. По данным NEMA, в 2020 году от наводнения напрямую пострадали более двух миллионов человек, погибли по меньшей мере 69 человек. В 2019 году от наводнений пострадали более 200 тысяч человек, 158 - погибли.

Расположенный на острове Виктория богатый район Лагоса, получивший название "Эко Атлантик", строится на суше, отвоеванной у Атлантического океана, и будет защищен от подъема воды восьмикилометровой стеной из бетонных блоков. Критики проекта утверждают, что прилегающие территории, не защищенные стеной, останутся уязвимыми для приливных волн. В исследовании, проведенном в 2012 году, отмечалось, что повышение уровня моря всего на 1-3 метра "окажет катастрофическое воздействие на деятельность человека" в прибрежной среде Нигерии.

Результаты исследования группы международных экспертов-экологов показали, что к 2100 году низменные прибрежные города в некоторых частях мира могут быть окончательно затоплены. В исследовании группы Climate Central, говорится, что пострадавшие районы могут опуститься ниже линии прилива, если уровень моря продолжит повышаться такими темпами, как в настоящее время. Согласно прогнозам экологов, к концу этого столетия глобальный уровень моря поднимется более чем на два метра.