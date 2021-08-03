Ученый предложил "перебрасывать" дождь

Бороться с засухой в Крыму можно с помощью облаков, если научиться "перебрасывать" их через гряду крымских гор с южного берега полуострова в его степную часть. Такой вариант предложил доктор географических наук, профессор Александр Холопцев.

Хотя почти весь Крым периодически страдает от испепеляющей засухи, здесь есть уникальная зона, где это не происходит никогда: верхнее плато южной гряды гор. И секрет природного феномена именно в самих горах. Теплый и влажный морской воздух поднимается по южнобережным склонам к вершинам и там, охлаждаясь, выпадает в виде осадков. В это же время навстречу к морю спускается холодный горный воздух, вытесняемый теплым морским. Так работает естественная природная конвекция.

Все, кто бывал на побережье от Алушты до Севастополя, могли наблюдать, как облака буквально лежат на горах, словно зацепившись за них. Поэтому в горных крымских лесах практически не бывает дефицита влаги. Но вот перебраться через горы и пролиться дождями в степном Крыму эти влажные облака практически не могут. На высоте Ай-Петри их температура уже недостаточна, чтобы оторваться от земли.

А что, если попробовать подогреть влажный воздух искусственно? В этом и заключается идея, которую предлагает опробовать профессор Холопцев. Чтобы облака смогли самостоятельно "перепрыгнуть" горную гряду, надо поднять температуру восходящих по южнобережным склонам воздушных потоков на 2-3 градуса.

- Для этого можно попробовать применить тепловые пушки, которые используют в аэропортах для подогрева и просушки ВПП, - говорит ученый. - Можно разместить несколько таких пушек у подножия гор на одном из участков выше дороги Ялта - Севастополь.

На первый взгляд проект выглядит фантастическим, но ведь и технология искусственного дождя с помощью самолетов когда-то воспринималась как фантазия. К слову, метод Холопцева отличается от этого и других традиционных способов провоцирования искусственных осадков.

- Все они основаны на распылении в воздухе йодистого серебра, углекислоты и других ингредиентов, - говорит профессор. - Но эти способы, к сожалению, совершенно не эффективны в сухом воздухе, что и бывает во время зноя в степном Крыму.

Конечно, предложение ученого пока только идея. Но она не выглядит такой уж невероятной, чтобы сразу ее отметать. Ведь речь идет о влаге для сельхозугодий, в которой так нуждаются аграрии Крыма.