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03.08.2021 19:43
Рубрика: Общество

Ученый предложил "перебрасывать" дождь

Текст: Сергей Винник
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Бороться с засухой в Крыму можно с помощью облаков, если научиться "перебрасывать" их через гряду крымских гор с южного берега полуострова в его степную часть. Такой вариант предложил доктор географических наук, профессор Александр Холопцев.

Хотя почти весь Крым периодически страдает от испепеляющей засухи, здесь есть уникальная зона, где это не происходит никогда: верхнее плато южной гряды гор. И секрет природного феномена именно в самих горах. Теплый и влажный морской воздух поднимается по южнобережным склонам к вершинам и там, охлаждаясь, выпадает в виде осадков. В это же время навстречу к морю спускается холодный горный воздух, вытесняемый теплым морским. Так работает естественная природная конвекция.

Фото: REUTERS
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Все, кто бывал на побережье от Алушты до Севастополя, могли наблюдать, как облака буквально лежат на горах, словно зацепившись за них. Поэтому в горных крымских лесах практически не бывает дефицита влаги. Но вот перебраться через горы и пролиться дождями в степном Крыму эти влажные облака практически не могут. На высоте Ай-Петри их температура уже недостаточна, чтобы оторваться от земли.

А что, если попробовать подогреть влажный воздух искусственно? В этом и заключается идея, которую предлагает опробовать профессор Холопцев. Чтобы облака смогли самостоятельно "перепрыгнуть" горную гряду, надо поднять температуру восходящих по южнобережным склонам воздушных потоков на 2-3 градуса.

- Для этого можно попробовать применить тепловые пушки, которые используют в аэропортах для подогрева и просушки ВПП, - говорит ученый. - Можно разместить несколько таких пушек у подножия гор на одном из участков выше дороги Ялта - Севастополь.

На первый взгляд проект выглядит фантастическим, но ведь и технология искусственного дождя с помощью самолетов когда-то воспринималась как фантазия. К слову, метод Холопцева отличается от этого и других традиционных способов провоцирования искусственных осадков.

- Все они основаны на распылении в воздухе йодистого серебра, углекислоты и других ингредиентов, - говорит профессор. - Но эти способы, к сожалению, совершенно не эффективны в сухом воздухе, что и бывает во время зноя в степном Крыму.

Конечно, предложение ученого пока только идея. Но она не выглядит такой уж невероятной, чтобы сразу ее отметать. Ведь речь идет о влаге для сельхозугодий, в которой так нуждаются аграрии Крыма.

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